L'Oroscopo di domani martedì 21 maggio 2019 è pronto a dare un giudizio, ovviamente studiato a tavolino, in merito all'Astrologia quotidiana. Sotto analisi quest'oggi la seconda giornata dell'attuale settimana messa sotto la lente astrale in relazione ai primi sei simboli zodiacali.

Nella fattispecie ad essere presi in considerazione saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Questi ultimi saranno sottoposti a valutazione approfondita in merito ai settori della vita legati all'amore e al lavoro: curiosi di sapere se questo martedì avremo le stelle dalla nostra parte? A tale proposito, senz'altro fondamentale nelle singole valutazioni, l'ingresso di Mercurio in Gemelli, transito importante destinato a sbaragliare gli attuali equilibri astrali attualmente in campo.

Oroscopo di domani 21 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: Mercurio nel segno dei Gemelli favorisce Cancro e Leone

Altro punto importante in grado di influenzare le odierne previsioni, come ovvio che sia, la presenza della Luna nel campo del Capricorno di cui abbiamo parlato nell'altro articolo relativo agli ultimi sei segni. Diciamo subito che, viste le splendide opportunità offerte dal periodo, a gongolare nella parte alta della scaletta saranno gli amici Gemelli, Cancro e Leone. In relazione ai segni in difficoltà nel frangente intanto, le previsioni zodiacali del 21 maggio hanno messo la spunta negativa ad Ariete e Toro, considerati in netta discesa rispetto alla giornata precedente.

A questo punto, iniziamo pure a dare conto della scaletta con le stelle quotidiane e, subito dopo, i consigli relativi ai segni sotto analisi in questo contesto.

Classifica stelline 21 maggio 2019

L'imminente arrivo di un nuovo martedì impone a tutti noi, appassionati di Astrologia, di sapere come sarà valutato il segno d'appartenenza. A tale scopo è disponibile la nuova classifica stelline del giorno 21 maggio: puntuale e precisa, creata apposta per evidenziare il grado di positività relativo ad ogni singolo segno zodiacale, scopriamola insieme in quanto è stata appena svelata.

A seguire il resoconto astrale segno per segno, ovviamente scandito dalle stelline quotidiane:

★★★★★:Gemelli, Cancro, Leone;

★★★★: Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Toro.

Oroscopo martedì 21 maggio, lavoro e amore

Ariete - In arrivo una pessima giornata. Dunque, sarà un martedì all'insegna delle difficoltà, sì o no? Diciamo che, soprattutto in alcuni rapporti interpersonali potreste andare incontro a più di un problema, ma non per colpa vostra, questo è ben da specificare.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, non avrete troppo tempo per distrarvi, sarete pensierosi e trascurerete il vostro partner! Ma non preoccupatevi più di tanto, chi vi ama capirà e vi sopporterà ancora una volta. Single, per riuscire a far innamorare la persona desiderata, bisognerà risultare simpatici e gioviali: insomma, fatela morir dal ridere! Così facendo vedrete che insieme, oltre a sorridere, nascerà qualcosa di veramente unico.

Nel lavoro, ultimamente non respirate aria buona e vi sentite sempre più con l'umore sottoterra. Diciamo pure che in tanti non avrete voglia di fare quasi niente: calma, siate concentrati e motivati.

Toro - Partirà sotto i poco graditi auspici del "ko" questa parte della settimana. Martedì quindi, abbastanza sommessa la partenza soprattutto nei rapporti con familiari, colleghi e/o amici. In generale, il non saper rinunciare ad essere troppo puntigliosi cercando a tutti i costi di aver sempre ragione, è controproducente! Allora, siate il più possibile attenti a centellinare parole, pretese e speranze, solo così riuscirete a dare al periodo un certo sollievo. In amore, abbastanza elettricità nel rapporto anche se un malumore diffuso, accompagnato da un po’ di malinconia, sarà l'elemento chiave dei vostri stati d’animo. Single, il momento non sarà proprio quello giusto per portare avanti iniziative di un certo livello: a mancare potrebbe essere il coraggio. Con un pizzico di prudenza, però, forse potreste avere di ritorno sufficienti soddisfazioni. Nel lavoro, se nonostante le precauzioni dovesse saltar fuori qualche piccola complicazione, con calma e sangue freddo troverete la giusta soluzione.

Gemelli - La giornata sarà da mettere in preventivo come ottima in quasi tutti i settori della vita quotidiana. In primo piano l'ingresso di Mercurio nel segno: disponibilità e buonumore grazie a questo transito importante, per tanti di voi quest'oggi molto favorevole. Tranquillità messa in preventivo soprattutto in famiglia, condita (forse) di sorprese anche interessanti: dono o annuncio speciale? Da scoprire... In amore, il saper dare sempre un po' di più di ciò che si riceve senz'altro è il modo migliore per essere sempre più amati e considerati, con tangibili benefici per tutto il rapporto. Single, se siete ancora in questo status, ovviamente non per scelta, un vostro progetto esclusivo (chiamatelo pure 'sogno nel cassetto'), potrebbe davvero trasformarsi in vera ed importante realtà. Nel lavoro invece, gli spunti per farvi apprezzare non mancheranno di certo: la vostra vivace intelligenza consentirà di ottenere i successi meritati.

Cancro - Partirà e si incamminerà fino alla fine benissimo questa parte della settimana, con un martedì pronto a soddisfare molti dei vostri bisogni più impellenti. A qualcuno di voi Cancro, visto il periodo eccellente, potrebbe capitare un'occasione potenzialmente molto redditizia sotto il profilo economico. Le previsioni di oggi indicano tanta serenità soprattutto in amore: cercate di osare qualcosina in più nei confronti del partner. Importante sarà saper sfruttare il periodo favorevole per dare nuovi impulsi alla vita affettiva: puntate tutto sulla buona armonia e sulla sintonia con la persona amata. Single, tutto scorrerà positivamente e il vostro cuore batterà (finalmente!) per qualcuno. Le stelle senz'altro invitano a prendere l'iniziativa: fatevi avanti voi per primi, soprattutto se chi avete di fronte è un tantino troppo timido/a. Nel lavoro, non vi mancherà certo la grinta per dimostrare di saper raggiungere un obiettivo: basterà un maggiore impegno e sarete subito ripagati di tutti gli sforzi fatti in passato.

Leone - In arrivo un martedì 21 maggio certamente positivo e perfetto quanto basta. La giornata in questa parte della settimana sarà soprattutto positiva sia in campo sentimentale che nelle attività quotidiane. Diciamo che tutto procederà senza intoppi, tuttavia per stare più tranquilli cercate di chiudere al più presto alcune situazioni attualmente in sospeso. In amore, sforzatevi nel cercare di porvi in modo diverso dal solito nei confronti del partner: siate più dolci, pazienti e morbidi, sorridendo. Il ritmo frenetico dei giorni scorsi dovrà essere solo un ricordo, ok? Se avete qualcosa in sospeso a causa vostra, il momento è quello giusto per farvi perdonare. Single, sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi. Pronti ad innamorarvi di nuovo? Meglio di così la giornata non potrà essere. Nel lavoro invece, non male il periodo anche se avrete una mole di attività da portare a termine, di cui molte trascinate dietro dai giorni scorsi.

Vergine - Giornata valutata discreta, senza faville o stress marcati. In linea generale, certamente sarete più ansiosi del solito: forse avete paura di prendere una posizione "scomoda" e non proprio vista di buon occhio da qualcuno del vostro giro. Poco male, avete ancora tempo sufficiente per trovare scappatoie: perché non usarlo? L'oroscopo di domani 21 maggio consiglia in amore un maggiore impegno nelle questioni riguardanti il menage sentimentale. Cercate di essere più presenti nella vita della persona a cui tenete, dedicando più tempo al rapporto: vedrete che tutto andrà nel migliore dei modi. Single, la voglia d'amare qualcuno potrebbe raggiungere livelli "vulcanici", però per molti questo potrebbe mal accordarsi con quanto messo in conto. Forse pretendete troppo dalle persone, è così? Incontri promettenti a fine serata. Nel lavoro, la vostra grinta vi accompagnerà nella giornata di oggi, rendendovi particolarmente prestanti in tutto quello che dovete fare.

