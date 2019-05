Le stelle puntano un riflettore sulla sensibilità e le opportunità amorose di ciascun segno zodiacale nelle previsioni astrologiche di martedì. Di seguito l'Oroscopo dell'amore per i single.

Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: molto sicuri di voi stessi, andrete incontro all'amore quasi con prepotenza.

Poi vi renderete conto che dovrete ridimensionare le vostre pretese, moderare la rabbia ed essere più prudenti in amore.

Toro: avete chiare in mente le vostre necessità e non vorrete scendere a compromessi. Portando avanti il vostro ideale d'amore, lotterete per ottenerlo e avrete successo, scrollandovi le catene di dosso e coronando il vostro sogno amoroso.

Gemelli: le influenze subconsce di Nettuno si fanno sentire da voi amici dei Gemelli e vi rendono molto sognatori e con la 'testa tra le nuvole'.

Incrociando questi influssi con la Luna, tali pianeti vi tireranno quasi fuori dalla realtà, quindi evitate di prendere decisioni amorose in questo momento.

Cancro: con Marte a vostro favore, potrete riappropriarvi della vostra energia amorosa e utilizzarla al meglio, diventando i protagonisti della vostra vita. L'entusiasmo e la sicurezza non vi mancheranno di certo, quindi procedete e affrontate nuove sfide con spirito intrepido.

Leone: non siate apatici nei confronti dell'amore, i transiti planetari innescano un cambiamento positivo per i sentimenti.

Dovrete lasciarvi andare e aprirvi a tale innovazione. Lasciate che gli astri vi spingano tra le braccia dell'amore.

Vergine: è un periodo di risveglio amoroso per voi amici della Vergine, Venere è in trigono e vi esorta ad approfondire le opportunità amorose con slancio. Attenzione a non essere troppo lunatici e trascendentali nei confronti dei nuovi amori, rischierete di non afferrare una situazione al volo.

Previsioni astrologiche di martedì

Bilancia: state acquisendo maggiore consapevolezza e questa sicurezza interiore vi sarà di sicuro utile per raggiungere i vostri traguardi amorosi.

Avete sofferto molto in passato, adesso è il momento di seguire tale scia positiva e darvi una mossa.

Scorpione: attingete energia da Marte che è in trigono rispetto al vostro cielo, potrete approfondire l'amore scoprendo sfumature nuove. Potreste uscire con gli amici e aprirvi a nuove conoscenze produttive per l'amore.

Sagittario: riorganizzate i vostri impegni prediligendo anche le vostre necessità. Per far sì che le nuove situazioni amorose prendano il volo, occorre che lasciate più campo libero all'amore.

Sarete molto sensibili e fortunati con Luna e Giove nel vostro cielo.

Capricorno: c'è aria di cambiamento per voi amici del Capricorno, quindi pigiate il piede sull'acceleratore senza ripensamenti, affrontando l'amore con fiducia. Le vostre iniziative saranno fortunate grazie all'attuarsi di avvenimenti inaspettati che potrebbero cambiare il vostro status da single a felicemente impegnati.

Acquario: Sole, Venere e Mercurio in quadratura, vi invitano a mettere in pratica le vostre idee e concretizzare i vostri desideri.

Se l'amore non arriverà adesso, voi non esitate a gettare le fondamenta per costruire una felicità futura.

Pesci: il passato ritornerà ruvido e vigoroso nella vostra mente, tenderete a chiudervi in voi stessi, alzando delle barriere tra voi e un probabile futuro partner, solo per paura di soffrire o per codardia. Valutate un atteggiamento più costruttivo che predilige la comunicazione invece di una chiusura mentale controproducente.