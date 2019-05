Il fine settimana che va dal 25 al 26 maggio sarà all’insegna dell'amore per molti segni zodiacali come la Vergine, la Bilancia e il Capricorno. Altri invece avranno un fine settimana positivo dal punto di vista lavorativo, come ad esempio il Leone e l'Ariete. Di seguito le previsioni dell'Oroscopo per il fine settimana dal 25 al 26 maggio 2019.

Previsioni del weekend 25-26 maggio 2019

Ariete: questo fine settimana sarete bloccati. Questa potrebbe essere una buona occasione per poter guadagnare qualcosa in più rispetto al solito. Voto - 7.

Toro: weekend a metà per i nativi del segno. Sabato passere una giornata tranquilla segnata dal riposo e del divertimento, mentre domenica dovrete organizzare in fretta e furia la prossima settimana. Voto - 6,5.

Gemelli: dopo una settimana di lavoro con dei ricavi superiori alla media, durante questo fine settimana avete deciso di concedervi una breve vacanza in compagnia del vostro partner.

Previsioni oroscopo fine settimana 25-26 maggio 2019

Voto - 8.

Cancro: avrete modo di ripristinare l'affiatamento di coppia portando l'amato bene in giro per negozi. Attenzione però a non spendere una fortuna e causare altri litigi. Voto - 7.

Leone: passerete il weekend lavorando: sarà una vostra scelta per poter portare a casa qualche soldo in più. Verso sera però vi rilasserete in compagnia del vostro partner. Voto - 8.

Vergine: sarete molto romantici con il vostro partner durante questo fine settimana.

Porterete infatti l'amato bene fuori per una vacanza breve, ma indimenticabile. Voto - 8.

Bilancia: amore al top questo weekend. Dopo le ultime giornate non proprio all'insegna del romanticismo, questo fine settimana avrete occhi solo per il vostro partner, passando due giornate meravigliose. Voto - 8.

Scorpione: avete lavorato troppo negli ultimi giorni e ora volete concedervi una pausa per poi tornare carichi la prossima settimana. Una bella vacanza fuori città con il vostro partner potrebbe fare al caso vostro.

Voto - 7,5.

Sagittario: ancora voglia di lavorare e prendervi i migliori incarichi lavorativi durante il fine settimana. Cercate di lasciar lavorare bene anche i vostri colleghi per non causare malumori. Voto - 6.

Capricorno: troverete il modo di lavorare sodo, portando ulteriori guadagni. Starete con i vostri cari per godervi una tranquilla e rilassante domenica. Voto - 8.

Acquario: avete un obiettivo ben preciso nella vostra mente e siete disposti a sacrificare il weekend pur di riuscire a terminarlo il più presto possibile.

Voto - 7.

Pesci: dopo le precedenti giornate segnate dal nervosismo, durante questo weekend vi rilasserete un po' e ciò vi permetterà di recuperare l'allegria. Voto - 7.