L'Oroscopo del giorno 19 maggio mette in evidenza le previsioni per la prossima domenica. In analisi l'ultimo giorno della terza settimana del mese corrente, valutata in relazione ai dodici segni dello zodiaco. Dopo un periodo interessante per alcuni segni e di complicanze per altri, continua il percorso astrologico del mese di maggio.

Pubblicità

Pubblicità

In questo frangente l'Astrologia si appresta a premiare i simboli astrali relativi a Toro e Cancro. Questi due splendidi segni avranno buone probabilità di fare un'ottima figura in campo sentimentale. Pochi gli altri segni in odore di positività, ma li andremo a scoprire a beve. Pronti a scoprire qualcosa di più? Ottimo! Passiamo celermente alle previsioni zodiacali iniziando ad analizzare uno ad uno i singoli segni partendo dall'Ariete fino ad arrivare a Pesci.

Oroscopo di domenica 19 maggio 2019: giornata fortunata in amore per Toro e Cancro

Oroscopo, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: pioveranno occasioni da tutte le parti. In amore, se avete una vita di coppia felice, potrete vivere questi ultimi giorni di maggio in modo romantico e intenso, coccolando il partner e facendovi coccolare di rimando.

Toro: con la Luna in posizione strategica, cambiano alcune carte in tavola. Ora il dialogo coinvolgente, giocoso e profondo secondo le situazioni è la componente principale della vostra intesa amorosa con il partner di sempre.

Pubblicità

Nei nuovi approcci vi è più facile conquistare con il magnetismo delle vostre parole e delle vostre argomentazioni.

Gemelli: la giornata di domenica vi vede protagonisti di circostanze dove potrete dimostrare la vostra bontà e generosità. Vi farete notare per il vostro buon cuore, offrendo validi consigli e aiuti concreti. Sarete impegnati in molteplici attività tanto che rimarrà ben poco tempo da dedicare all’amore: il partner si sentirà infatti un po’ trascurato.

Cancro: la Luna positiva v’infonde un’intensa voglia di amare, o meglio, di farvi amare, visto che avete un gran bisogno di gratificazioni. Vivrete con il partner una serata intensa e soddisfacente al massimo. Incontri importanti ci potranno essere per i single. Il lavoro propone agganci e svolte per chi è alla ricerca di una posizione migliore.

Leone: un grazie di cuore alla Luna e al Sole che questa domenica vi riportano con i piedi per terra, spezzando una lancia a favore della saggezza e della razionalità.

Pubblicità

Ideale per portare a termine con successo le attività che vi premono. In amore dimenticate i pensieri tentatori e soddisfate invece le voglie peperine, tuffandovi tra le braccia del partner: sarà molto più sicuro.

Vergine: si accumulano impegni e disguidi di vario genere, e nonostante la vostra efficienza, per far fronte a tutto, le vostre energie cederanno sensibilmente. Questo, tenetelo ben presente! Con la persona amata, invece, siate chiari e sinceri, non abbiate timore di parlare a viso aperto di ciò che non vi soddisfa nel rapporto di coppia.

Pubblicità

Astrologia 19 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia: Astri molto favorevoli, rendono brillante l’umore e fantastici i programmi della giornata che prevedono gite, viaggi, feste, incontri e notizie che riempiranno il vostro cuore di gioia. Se siete stabilmente in coppia, tutto andrà come sperato. Se siete single, si affaccia all’orizzonte un incontro che vi farà sognare.

Scorpione: vi sentite incompresi e un senso di angoscia questa domenica vi impedisce di ragionare lucidamente. Conviene tenere un profilo basso, lasciar perdere i programmi più impegnativi, evitare ogni motivo di scontro con le persone vicine. Non pretendete l’impossibile dal vostro fisico. Chiaritevi le idee in campo amoroso, nel caso chiedete consiglio agli amici.

Sagittario: la giornata scorrerà liscia come l’olio. Ideale per formulare progetti teneri e costruttivi con la persona del cuore, magari durante una passeggiata nel parco. La Luna in transito esalta infatti la sensualità e propone incontri emozionanti ai single e ai più giovani. Insomma le fantasie del cuore prendono forma! Molto bene il lavoro, ovviamente per coloro impegnati anche di domenica.

Capricorno: determinazione e forza di volontà sostengono le vostre scelte. Allontanando gli eventuali dubbi, agite con rapidità e tenete la situazione in pugno. Ottime prestazioni nel lavoro e negli affari: potrete prendervi delle belle soddisfazioni! Un pizzico di gelosia può rendere più stuzzicante il rapporto sentimentale.

Acquario: alcune dissonanze astrali suggeriscono un inizio di giornata al rallentatore, almeno per quanto riguarda umore e forma. Se oggi tutto vi appare faticoso, staccate la spina, mettetevi a riposo e pensate all’amore. Per quanto stressati, siete sempre affascinanti: trasformate l’inquietudine in estro creativo. Partecipate ad una festa.

Pesci: il cielo di domenica 24 marzo, secondo quanto messo a punto dall'oroscopo quotidiano, prevede programmi poco interessanti e situazioni al limite della sopportazione. A dominare questa domenica saranno circostanze illusorie fatte di presupposti o di attese. In ambito affettivo, avrete modo di chiarire delle discussioni fatte di recente. Questo giorno vi offrirà anche occasioni di divertimento.