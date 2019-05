In questa giornata di giovedì 16 maggio il malumore sarà protagonista di segni zodiacali come il Leone e la Vergine mentre per quanto riguarda il Toro e il Cancro, il Sole e la Luna transiteranno nei due segni zodiacali che avranno un calo d'umore e gelosia nei confronti del partner. I nati sotto il segno del Sagittario quest'oggi potrebbero avere dei problemi a lavoro mentre Acquario passerà una giornata straordinaria. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 16 maggio 2019.

Previsioni oroscopo giovedì 16 maggio 2019

Le predizioni del 16 maggio segno per segno

Ariete: il nervosismo dei giorni precedenti è sparito e avete ritrovato il giusto affiatamento di coppia. Ciò nonostante avete la testa fra le nuvole al lavoro per via del partner. Voto - 7

Toro: astri sfavorevoli per i nativi del segno quest'oggi. Avrete qualche discussione di coppia dove però sapete di avere torto anche se farete di tutto per conquistare la ragione. Voto - 6

Gemelli: dopo gli investimenti per il lavoro dei giorni precedenti ora dovete stringere la corda.

Nel frattempo, però, avete recuperato la fiducia dei vostri colleghi e potrete tornare a lavorare sodo. Voto - 7

Cancro: sarete gelosi del vostro partner quest'oggi e non gli rivolgerete la parola per tutto il giorno. Cercate di chiarire la situazione. Voto - 6

Leone: dopo giornate meravigliose passate con l'amato bene ora spuntano i problemi di coppia: alcune discussioni andranno a rovinare il bel rapporto che si era instaurato. Voto - 6

Vergine: giornata no quella di giovedì a causa di un calo nelle prestazioni lavorative, rischierete di fare solo buchi nell'acqua. In amore la situazione peggiorerà proprio per le questioni lavorative. Non abbattetevi.

Voto - 6

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: sia il lavoro che la vostra relazione sentimentale procederanno senza intoppi di alcun tipo quest'oggi. Nonostante ciò oggi preferirete uscire con i vostri amici di sempre. Voto - 7,5

Scorpione: sul piano sentimentale vi siete ripresi alla grande al punto che la vostra relazione di coppia procederà bene come non mai e i single, inoltre, potrebbero finalmente trovare la loro anima gemella. Voto - 8

Sagittario: non avete voglia di lavorare oggi a causa di alcuni attriti con i vostri colleghi.

Ciò nonostante dovete farlo per il semplice motivo che dopo avrete finalmente un bel periodo di ferie per ricaricare le pile e anche perché i vostri guadagni si stanno finalmente risollevando. Voto - 6,5

Capricorno: siete poco entusiasti di lavorare a causa di alcuni attriti con i colleghi e inoltre la stanchezza fisica comincia a farsi sentire. Voto - 6

Acquario: giornata grandiosa per i nativi del segno. In amore le cose torneranno a procedere per il meglio mentre al lavoro riuscirete a portare a termine dei compiti piuttosto ardui.

Voto - 8

Pesci: siete emotivamente giù a causa di continui pensieri e dal timore di nuovi fallimenti. Cercate di vedere le cose dal lato positivo. Voto - 6