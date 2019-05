Le previsioni degli astri per lunedì 20 maggio prevedono una Bilancia alle prese con il chiarimento di alcune situazioni, mentre l'Acquario dovrà fare delle scelte molto importanti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: negli ultimi giorni potreste aver vissuto qualche contrattempo o essere stati male.

Pubblicità

Pubblicità

La situazione non è molto favorevole per il vostro segno zodiacale, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Toro: in questo periodo siete molto stanchi e non riuscite a fare tutto quello che desiderate. Lasciate spazio all'amore, soprattutto chi è single da troppo tempo dovrà dedicarsi a nuove conoscenze. Qualche piccolo sbalzo d'umore potrebbe verificarsi durante la giornata.

Gemelli: se avete iniziato da poco una storia d'amore, in questo lunedì 20 maggio potreste volere alcune conferme dalla vostra storia d'amore.

Oroscopo del giorno 20 maggio: Leone incerto, novità per Vergine, Gemelli instabile

Alcune coppie potrebbero aver vissuto un periodo di crisi sentimentale. Cercate di circondarvi di persone costruttive.

Cancro: avete voglia di amare e di innamorarvi e state cercando di vivere al massimo le relazioni sentimentale. In amore potreste essere alle prese con dei grattacapi.

Leone: questo lunedì 20 maggio vedrà una Luna in ottimo aspetto per voi. Grandi progetti arriveranno in amore, ma ci saranno delle incertezze a livello economico.

Pubblicità

Dovrete dunque essere molto cauti per quanto riguarda le spese economiche.

Vergine: se avete un buon progetto da concludere questo sarà un periodo ottimo per voi. Ci saranno delle novità in arrivo e una situazione di tranquillità generale. Non date retta a chi non supporta le vostre idee.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: ci sono delle situazioni rimaste in sospeso: sentirete il bisogno di chiarirle. Se avete rapporti con i nati sotto il segno del Toro o dell'Ariete dovrete stare molto attenti.

In questi giorni potreste vivere il vostro rapporto d'amore in maniera polemica.

Scorpione: la giornata di lunedì 20 maggio sarà un po' sottotono. Qualcuno potrebbe farvi arrabbiare e potreste essere costretti a superare un problema fisico. Cercate di stare lontano da persone troppo complicate e problematiche.

Sagittario: giornata di recupero per il Sagittario. In amore sarà una giornata top, mentre sul lavoro potreste avere alcuni dubbi. Non siete pienamente convinti che la strada che state percorrendo sia la più adatta a voi.

Pubblicità

Capricorno: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero vivere una situazione di conflitto. In amore potreste avere dei dubbi sulla vostra relazione e provare un'attrazione verso un'altra persona. State passando un momento migliore per quanto riguarda, invece, il lavoro.

Acquario: Urano nel vostro segno vi porterà a fare delle scelte piuttosto complicate. Potreste trovarvi in una situazione di conflitto all'interno della quale non sapete da che parte schierarvi.

Pubblicità

In vista potrebbe esserci un cambiamento molto importante.

Pesci: in famiglia potrebbero esserci alcune tensioni da risolvere in questo lunedì 20 maggio. Dovrete cercare di non mostrarvi troppo stanchi al lavoro: avete in ballo un progetto importante che potrebbe cambiare il vostro futuro. L'amore è in netto recupero.