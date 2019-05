Voi nativi del segno dell'Acquario questa estate avrete dei rapporti familiari più consolidati, mentre le relazioni nate da poco e le amicizie non saranno favorite dall'incedere della stagione. Sono invece in rialzo i successi lavorativi, anche se qualche cavillo vi farà vedere tardi i frutti economici del vostro impegno. Poco stress, tranne che per gli studenti, e tanta voglia di fare avventure anche lontani dalla vostra città.

Amore e affetti

La fine dell'estate si presenterà come un periodo ideale per le coppie già consolidate: Giove sarà determinante nel favorire progetti ed anche realizzarli, anche se non in modo immediato. Sono quindi in vista convivenze, matrimoni e per voi che vivete già sotto lo stesso tetto ci potrebbero essere progetti di natura economica, come acquisti considerevoli.

Voi single questa estate preferirete darvi alla pazza gioia, dal momento che tendenzialmente non state cercando l'anima gemella.

Oroscopo estate, Acquario: più amore familiare, meno amicizie

Purtroppo però le conoscenze e le nuove amicizie si ridurranno al minimo. Al momento ciò che più vi premerà sarà la famiglia di origine: i rapporti familiari diventeranno più sereni e stabili, soprattutto a luglio.

Voto: 7

Lavoro e studio

Avrete voglia di cambiare lavoro e città, lasciare ogni cosa e ricominciare da zero. Effettivamente Marte potrebbe permettervi di avere la grinta necessaria per fare tutto questo, ma dovrete farlo necessariamente da giugno o al massimo agli inizi di luglio.

La motivazione di tutto questo è la scarsa remunerazione economica delle primissime settimane dell'estate, che procureranno dei veri e propri litigi fra voi e il capo e malumore fra colleghi.

I problemi di stampo legale però saranno facilmente risolvibili, e saranno favoriti gli acquisti per la casa. Voi studenti sarete al culmine dello stress, e a causa di questo tenderete pericolosamente a staccare prima della fine delle pagine che avete precedentemente prefissato di studiare entro la giornata. Questo comportamento non sarà totalmente dipeso da voi, ma sforzatevi di essere puntuali con gli esami.

Voto: 7

Fortuna e salute

Stressati, ma molto meno rispetto ai periodi precedenti l'estate. Sarà che l'ottimismo vi ha investiti con la sua luce, e ora sarete più determinati che mai a perseguire i vostri scopi, soprattutto quelli economici. Potreste fare viaggi in posti che non avete mai visto, e prendere mezzi diversi da quelli che utilizzate abitualmente, come navi e aerei. Insomma, tirerete fuori quella vena avventurosa che fa di voi uno dei segni di aria più frizzanti dello zodiaco.

Per quanto riguarda la salute, dovrete soltanto fare attenzione al cibo.

Voto: 7