Per voi nativi del segno del Capricorno questa estate 2019 sarà positiva per il successo lavorativo e la creatività, sempre da utilizzare sul posto di Lavoro. In amore ci sarà tanta complicità e voglia di fare progetti, e i litigi saranno presenti solamente per dei motivi che richiedono massima serietà. Date un occhio alla Salute, perché non sarà delle migliori, purtroppo.

Amore e affetti

Le coppie fresche saranno le predilette da Giove, perché la sua influenza a lungo raggio rafforzerà il legame delle relazioni nate l'anno scorso e quest'anno. Ma per le coppie più longeve Marte potrebbe portare dei furiosi litigi nel mese di giugno, soprattutto per motivazioni importanti. Saturno però potrà dare slancio alla serenità all'interno delle coppie per quanto riguarda il campo finanziario.

Dal punto di vista sentimentale, per voi single questa sarà una estate in cui vi innamorerete follemente, e che potrebbe favorire incontri che vi accenderanno anche solamente di una forte passione. Sarete molto più predisposti verso chi si dimostra intelligente e in linea con i vostri ideali.

Oroscopo estate, Capricorno: abili sul lavoro, salute in calo

Voto: 7

Lavoro e studio

Buone nuove da Giove. Il pianeta nella vostra casa astrologica vi porterà successi nel lavoro e idee sorprendenti che non faranno altro che bene alla vostra posizione, e che potrebbe portarvi presto ad una di più alto rilievo. Sarete più abili nella risoluzione dei problemi, e questo vi procurerà la stima nei vostri confronti essenziale per raggiungere i vostri obiettivi. Prediletti da Giove sono i liberi professionisti, i quali avranno degli incrementi finanziari davvero molto ingenti e soddisfacenti.

Per voi che siete in cerca di un lavoro sarà bene allargare il vostro campo d'azione nell'invio di curriculum. I colloqui saranno brillanti e privi di sbavature, quindi le possibilità di essere assunti saranno più ampie.

Voi studenti avrete ben in mente cosa significa un esame eccellente: riuscirete a farne uno che vi alzerà sensibilmente la media e che vi varrà degli elogi da persone influenti.

Voto: 8

Fortuna e salute

Marte non sarà dalla vostra parte, purtroppo, e ciò significherà un aumento dello stress non indifferente, ma il contrasto che si creerà con Giove vi darà la forza necessaria per non mollare, almeno non tanto facilmente.

Il calo della salute si farà sentire, quindi sarebbe meglio fare viaggi che non richiedono degli sforzi oppure troppo tempo su un treno o su un aereo a causa di un eventuale senso di stanchezza precoce. Durante tutto l'arco dell'estate sarebbe indicato non eccedere nel bere e nel mangiare, ci potrebbero essere problemi di peso e a carico del fegato.

Voto: 6