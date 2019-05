L'estate per i nativi del segno del Toro si prospetta molto carica sia di energie che di iniziative interessanti, su tutti i fronti. Anche se ci saranno periodi per niente facili, soprattutto in ambito lavorativo, la bella stagione, Saturno e la fine dell'opposizione di Giove saranno degli incentivi positivi per vivere questa fase dell'anno. I primi riscontri positivi riuscirete a vederli soltanto in prossimità della fine dell'estate.

Amore e affetti

Quest'estate l'opposizione di Giove finirà e, quindi, la situazione potrebbe decisamente migliorare soprattutto per quanto riguarda l'ambito amoroso. In alcuni casi potrebbe ancora persistere l'aspetto negativo, risolvendosi con della serenità interiore e nient'altro. Il rapporto di coppia, quindi, sarà stabile o si stabilizzerà, con qualche punta di romanticismo di tanto in tanto che potrebbe sfociare in eros vero e proprio soltanto ad estate inoltrata.

Oroscopo estate, Toro: serenità interiore

Voi single avrete maggiori possibilità di conoscere potenziali partner ad agosto e agli inizi di settembre quando le persone che vi intrigano saranno più disponibili dal punto di vista sentimentale.

Se al contrario siete appena usciti da una situazione sentimentale piuttosto travagliata, quest'estate vi regalerà emozioni anche durature nel tempo e che sfoceranno in interessanti evoluzioni. Voto: 8

Lavoro e studio

Saturno vi darà molte energie, quindi anche il lavoro potrebbe risentirne in modo positivo.

Ci saranno dei progetti che affronterete di slancio e senza particolari difficoltà e che daranno anche dei frutti piuttosto soddisfacenti dal punto di vista economico. Man mano che procede la stagione estiva però potreste avvertire un po' di malessere a causa di un lavoro che diventerà sempre più faticoso e a tratti ingestibile. Il consiglio adatto è quello di tenere duro e di cercare delle “oasi” temporali di riposo prolungato in modo da tenere lontano lo stress e non alimentare nervosismo inutile.

Se ogni cosa procederà per il meglio, a settembre sarete carichi come all'inizio dell'estate: una bella dose di energia di cui anche voi studenti sarete provvisti. Voto: 8

Fortuna e salute

Sempre Saturno in trigono vi offrirà moltissima fortuna, da sfruttare prevalentemente agli inizi della bella stagione. Ci saranno quindi meno malumori a livello mentale e meno fatica a livello fisico, nonostante il lavoro non vi risulterà affatto facile. La vostra forza mentale potrebbe aumentare in prossimità della fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.

Quindi la situazione si presenta perfetta per chi tra settembre e ottobre rientra a lavoro, a scuola oppure riprende il percorso universitario. Voto: 7