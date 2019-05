Mancano pochi giorni all'inizio del nuovo mese, quali progetti avranno gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Capricorno? Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute del mese di giugno 2019 per il decimo segno dello Zodiaco.

Con il transito di Saturno e Urano il mese di giugno si rivelerà interessante per i nati sotto il segno del Capricorno, sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove potrebbero nascere delle interessanti opportunità, sia per quanto riguarda l’amore.

Per quanto riguarda il fisico non sarà un mese particolarmente difficile da affrontare, tuttavia gli astri raccomandano di limitare gli sforzi ed evitare le discussioni.

Previsioni astrologiche Capricorno, giugno 2019, amore, lavoro e salute

Amore: per coloro i quali vivono una storia importante, che va avanti da tanto tempo, gli astri sono in posizione favorevole. Questo si rivelerà il momento ideale per fare dei progetti per il futuro, qualcuno potrebbe iniziare a parlare di passi importanti da effettuare con il partner, come la convivenza o il matrimonio.

Oroscopo Capricorno giugno 2019 - blastingnews.com

Anche le relazioni iniziate durante i mesi precedenti andranno avanti senza incontrare grandi difficoltà. Al contrario la situazione si presenta più instabile per le coppie che già durante i mesi scorsi hanno affrontato dei momenti di crisi, l’opposizione di Marte infatti potrebbe aumentare le difficoltà, litigi e discussioni sono dietro l’angolo, cercate di essere prudenti. Particolarmente faticose potrebbero rivelarsi per il Capricorno le giornate del 11,12, 13,18 e 26 giugno.

Anche per i single gli astri non portano buone notizie, chi è alla ricerca dell’anima gemella dovrà aspettare ancora un po’, il mese di giugno infatti non porterà alla nascita di nuovi amori.

Lavoro: come anticipato, il transito di Saturno e Urano si rivelerà interessante per ciò che riguarda l’ambito lavorativo, i due pianeti infatti lasciano presagire l’arrivo di interessanti novità per il Capricorno. Se ci sono dei contenziosi aperti sarà possibile trovare una soluzione nel corso del nuovo mese, ma anche lasciarsi alle spalle dei progetti che non hanno funzionato per iniziarne dei nuovi, destinati a regalarvi belle soddisfazioni.

In questo periodo sarà comunque bene guardarsi dalle false amicizie, mosso dall’invidia e da cattive intenzioni qualcuno potrebbe cercare di rubarvi un opportunità e/o farvi un torto. Sarà un momento positivo per quel che riguarda l’aspetto finanziario, vi sentirete più tranquilli anche nel compiere delle spese extra. I contatti presi durante questo primo mese estivo si riveleranno importanti durante la stagione autunnale.

Salute: durante il mese di giugno 2019 il Capricorno farebbe bene ad evitare gli sforzi eccessivi, ma anche le polemiche e i nervosismi.

Le giornate dal 20 al 30 del mese vi vedranno particolarmente polemici, dei contenziosi potrebbero nascere con le persone vicine. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di fastidi alla spalla.