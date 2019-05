Voi nativi del segno del Leone questa estate sarete imbattibili su tutti i fronti: dall'amore al lavoro per finire con energie che sembreranno non finire mai. Energici, quindi, ma anche spigliati, seducenti e perspicaci soprattutto negli studi e a livello organizzativo. Insomma, sarete delle macchine con le batterie sempre cariche, che non deluderanno le aspettative di nessuno, tanto meno di loro stessi.

Amore e affetti

Avrete un fascino al di fuori di ogni ragionevole dubbio, soprattutto quando l'influenza di Marte sarà ai massimi livelli nel mese di agosto facendovi sentire irrimediabilmente seducenti. All'interno delle coppie quindi prevarrà la componente erotica del vostro rapporto e la possibilità di fare progetti più delicati ed importanti, mentre voi single avrete modo di avere degli incontri sorprendenti e che vi facciano realmente battere il cuore.

Oroscopo estate, Leone: imbattibili su tutti i fronti

Favorite anche amicizie nuove che occuperanno il posto gradatamente di quelle vecchie o comunque ormai prive di un vero valore affettivo e che potrebbero nuocervi.

Voto: 8

Lavoro e studio

L'estate presenterà una combinazione fra Marte e Giove, quindi il lavoro vi porterà successi e guadagni e soltanto qualche sgomitata qua e là per affermare la vostra posizione. Tutto diventerà più stabile e concreto nel momento in cui riuscirete a comprendere fin dove i vostri guadagni possono arrivare e fin dove riuscirete a risparmiare una volta ottenuti.

Per voi che state ancora cercando un impiego, l'importante è apparire spigliati e disinvolti, poco importa se le qualità del colloquio non è delle migliori. Prediligete soprattutto i lavori stagionali, perché sarà il momento ideale anche per combinare divertimento e guadagni.

Gli studi saranno facili, e gli esami particolarmente brillanti e soddisfacenti dal punto di vista del voto. Le energie per raccogliere ed elaborare informazioni saranno alla base della buona riuscita dei vostri obiettivi.

Voto: 8

Fortuna e salute

Come già detto in precedenza, c'è una combinazione vincente fatta da Giove e Marte, che procurerà molte energie e conseguentemente voglia di mettersi costantemente in gioco. Ci potrebbero essere degli ostacoli di sorta che potrebbero rallentare la vostra ascesa, ma queste non vi procureranno stanchezza, anzi. Vi daranno la spinta necessaria per non mollare tanto facilmente. Nel caso in cui deciderete di fare sport inusuali, sappiate che questi incrementeranno la voglia di avere rapporti con il vostro partner.

Niente malanni o comunque problemi di salute rilevanti all'orizzonte. Continuate così e sarete ammirati dovunque poserete i vostri piedi.

Voto: 8