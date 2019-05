Per voi nativi del segno del Cancro questa estate 2019 sarà più incentrata nella passione piuttosto che nei sentimenti, quindi sarete seducenti agli occhi altrui, ma non sono ancora indicate relazioni stabili. Il lavoro si presenterà difficoltoso e con qualche insuccesso, ma con l'incedere della stagione le cose potrebbero drasticamente cambiare.

Amore e affetti

Anche se non ci saranno risvolti dal punto di vista sentimentale all'interno della coppia, il lato erotico e passionale di Marte nella prima metà dell'estate potrebbe portare inaspettatamente a chiarimenti ulteriori circa la vostra relazione amorosa. Chissà che renderà il vostro amore molto più intimo e affiatato.

Voi single non avrete assolutamente voglia di intavolare una relazione che non presenta nulla di serio, quindi avrete molte difficoltà ad intraprendere una storia duratura.

Oroscopo estate, Cancro: difficoltà nel lavoro

Se invece non sentirete l'esigenza di un rapporto stabile, il vostro lato seducente potrebbe fare faville. Mostratevi più leggeri e meno esigenti, ed avrete la carta vincente fra le mani. Chissà che avrete ciò che desiderate dalla persona più improbabile sul terreno. È raro, ma accade.

Voto: 7

Lavoro e studio

Saturno in opposizione vi darà molte grane sul fronte lavorativo, quindi sarà meglio armarsi di pazienza e costanza per fare in modo da ostacolare la sua influenza negativa.

Attenzione anche ai consigli dei colleghi, che ora più che mai sono volti a provocarvi soltanto inciampi e ulteriore difficoltà a livello gestionale. Attenti a chi vuole farvi fare un investimento, potrebbe portare soltanto problemi di natura economica.

Voi ancora in cerca di un impiego potreste avere problemi a trovare lavoro soprattutto agli inizi dell'estate, mentre da luglio in poi ci saranno più probabilità di ottenere colloqui validi.

Voi studenti potreste avere la concentrazione molto bassa per quasi tutto l'arco dell'estate, soltanto verso agosto inoltrato ritroverete la voglia di superare un esame. Starà a voi affrontarlo con lo spirito giusto e senza cadere nell'ansia da prestazione.

Voto: 7

Fortuna e salute

Marte potrebbe portarvi tutta l'energia che vi serve per superare nervosismo e certe personalità con cui siete costretti a convivere o comunque a vedere per gran parte della giornata, come i colleghi. Nel caso di dolori a ossa e denti sarà necessario provvedere subito per sottoporsi a cure adeguate, perché Saturno potrebbe soltanto peggiorare le cose. Per chi fuma sarà consigliato di smettere, e cercare di fare in modo di non ricadere nel vizio.

Insomma, riepilogando dovrete cercare di prendervi cura di voi stessi e del vostro corpo.

Voto: 6