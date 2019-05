L'Oroscopo dell'amore per i single approfondisce le nuove possibilità sentimentali di ciascun segno zodiacale, mediante lo studio dei transiti planetari favorevoli. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la Luna nel vostro cielo vi garantisce un'impulsività focosa e istintiva, così partirete in quarta nei confronti dell'amore, bruciando le tappe poiché molto desiderosi di raggiungere il traguardo ambito.

Mercurio rende gli scambi energetici molto buoni.

Toro: Urano, in sinergia con Venere, promette bene circa gli incontri amorosi e come un faro luminoso nella notte, indirizza il suo influsso magico su una strada ben definita, quella che porta alla felicità. Dovete solo canalizzare al massimo le vostre energie indirizzandole nel verso giusto.

Gemelli: con Mercurio nel segno e Luna in Ariete, la vostra carica intellettiva è acuita da una spiccata sensibilità che amplifica le vostre vedute amorose a 360°.

L'oroscopo dell'amore per i single, 30 maggio.

Lo spirito di logica e osservazione non vi mancherà di certo e potrete analizzare la persona che vi sta di fronte con una curiosità simpatica.

Cancro: la vostra forza decisionale è potenziata da Marte nel segno che incrocia le sue energie con Urano, garantendovi grande prestanza fisica e mentale. Anche se in passato avete sofferto per amore, cercherete in tutti i modi di raggiungere il vostro traguardo amoroso. Venere vi è favorevole e facilita gli incontri fortunati.

Leone: l'influsso mercuriano vi farà esprimere molto bene e troverete le parole giuste per corteggiare una persona che vi ha conquistato con il suo fascino. Grazie a questo influsso che non eccede nel sentimentalismo, smorzerete anche una Venere in quadratura che vi da filo da torcere.

Vergine: avete grinta da vendere e la creatività giusta per fronteggiare una novità amorosa con individualismo e coraggio. Saranno premiati coloro che prenderanno al volo le occasioni, in maniera fulminea anche se ponderata.

Novità stellari nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Bilancia: le vostre energie si rimettono in circolo e vi sentite più frizzanti e romantici nei confronti dell'amore. Tuttavia c'è ancora qualcosa che vi frena e che non vi fa procedere spediti verso la felicità. Spetta a voi scoprire cos'è, forse avete bisogno di tempo per riaprire i vostri cuori completamente.

Scorpione: non cercate di razionalizzare troppo le emozioni. I transiti planetari potrebbero spingervi ad anteporre i fatti alle sensazioni, valutando la situazione amorosa in modo troppo freddo e distaccato.

Approfondite una storia che sta per nascere, il vostro ammiratore merita una chance.

Sagittario: Giove nel vostro cielo astrologico potrebbe far volare una nuova storia, spetta a voi allontanare i dubbi e riaccendere il desiderio amoroso. Forse mancate di quella spinta emozionale utile per raggiungere il traguardo e anche Mercurio ci mette il suo zampino nel farvi esprimere come non vorreste.

Capricorno: nei confronti delle nuove storie, sarete controllati e molto posati ma il vostro atteggiamento cambia repentinamente per via degli influssi uraniani e a tratti potreste essere emotivi e inquieti.

La Luna vi sfida a rendere le vostre emozioni meno discordanti.

Acquario: molto impulsivi anche se sensibili nei confronti delle nuove opportunità amorose, Venere e Urano in posizione di quadratura rispetto al vostro cielo, rendono la vostra sfera sentimentale alquanto sofferta. Attenzione quindi, andate cauti nei nuovi approcci amorosi.

Pesci: non disperdete le vostre idee nel mare del fantasioso Nettuno. Venere vuole facilitare per voi nuovi incontri ma siete troppo distratti, quindi rivedete i vostri pensieri e stilate la strategia giusta per raggiungere l'amore.