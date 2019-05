Per voi nativi del segno del Cancro, il mese di giugno sarà l'inizio di sperimentazioni nuove, di follie che non avevate mai provato prima e che avrete tutti i mezzi per farle. È vero che giugno porterà con sé delle caratteristiche più disinibite per voi, ma dovrete anche sforzarvi di essere un po' più spensierati, e di non pensare sempre alle vicende legate alla sfera sessuale come se ne valesse della vostra vita. Ricordate sempre che la vita è nelle vostre mani, vi basta stringerla e fare ciò che volete. Le soddisfazioni non mancheranno affatto.

Pubblicità

Pubblicità

Amore e affetti

A differenza dei tanti dubbi che vi hanno assillato nel mese di maggio, giugno darà un po' più di garanzia all'interno della coppia. Voi sarete disponibili ad andare incontro alle esigenze del partner, e l'altro farà altrettanto per potervi incontrare a metà strada. Insomma, ci sarà impegno da entrambe le parti se voi farete il primo passo.

Anche voi single dovrete fare il primo passo se volete intrattenere una relazione amorosa.

Oroscopo giugno, Cancro: fate qualcosa di inedito

A giugno non sarà facile fare conquiste, e probabilmente qualcuno di voi desidera soltanto godersi il suo status attuale prima di pensare ad impegnarsi sul serio con una persona che magari desidera una famiglia. Però se c'è qualcuno che vi fa battere il cuore, sarebbe molto piacevole provarci. Il segno del Toro è in grado di innamorarsi molto facilmente nonostante l'apparenza glaciale. Entrambi potreste fare faville, sia in campo sentimentale che in quello erotico.

Pubblicità

Lavoro e studio

Il lavoro per i dipendenti andrà a meraviglia, ma andrà decisamente meglio se deciderete di mettervi in proprio oppure di cambiare lavoro optando per uno che valorizzi la vostra creatività e che la stimoli ai massimi livelli. Ovviamente sarebbe opportuno agire di strategia, scegliendo attività che coinvolgono la sfera turistica o alimentare, dal momento che giugno stesso lo richiede. Chissà che non riusciate a fare degli incontri che poi si trasformino in soci fidati.

Voi che siete ancora in cerca di un lavoro, nel momento in cui verrete contattati per un colloquio, dovrete fare in modo di apparire disinvolti, anche se quel lavoro è del tutto nuovo per voi: la prima impressione è quasi sempre quella determinante per una buona riuscita di una convocazione a carattere lavorativo.

Voi studenti sarete un po' con la testa fra le nuvole, ma quando vi renderete conto che il prossimo esame si avvicina sempre di più, vi risveglierete e riuscirete a concentrarvi al massimo per non deludere le vostre aspettative.

Pubblicità

Ricordate sempre di apparire sicuri di ciò che state per esporre, altrimenti la vostra insicurezza potrebbe influire molto negativamente sul vostro esame.