Le ultime settimane per voi nativi del segno dei Gemelli sono state molto stressanti, e vorreste davvero una tregua per tutti campi della vostra vita. Il problema però dominante è quello che prendete troppo a cuore le faccende degli altri, e in aggiunta alle vostre si crea questa spirale di cose che si accavallano le une sulle altre senza che voi riusciate infine a gestirle nel migliore dei modi.

Giugno sarà per voi un motivo di rilassamento da tutto e da tutti, che porterà la calma e che vi farà apprezzare soprattutto le piccole cose della vita senza troppi giri di parole. Cogliete gli attimi di serenità.

Amore e affetti

Siete stati un tantino “sfortunati” in amore ultimamente, e a dirla tutta, anche se esternamente non sembra, questo vi ha creato un pizzico di autostima in meno. A giugno ci sarà occasione per recuperare e per stimolarvi di più.

Oroscopo giugno, Gemelli: prendete il mese così come viene

Per quanto riguarda l'interno della coppia, il consiglio è quello di ricominciare daccapo assumendo un atteggiamento più conciliante, e non quello esuberante al quale siete abituati a ricorrere. Vi sembrerà alquanto strano, voi che siete assolutamente nati per andare sempre avanti, per non fermarvi o tornare indietro mai, ma sarà molto prolifico per l'intesa di coppia.

Voi single in cerca d'amore, le conquiste che farete nel mese di giugno dovrete studiarvele bene: non è proprio il momento di fare salti nel vuoto, tanto meno lanciarvi in quelle che appaiono come sfide più ardue.

Meglio focalizzarsi sulle amicizie, specialmente quelle che portano con loro il segno della Vergine: sanno guidare benissimo i loro amici verso un cammino fatto a piccoli passi.

Lavoro e studio

Giugno vi porta sul posto di lavoro grandissima abilità e competenza specifica nel campo in cui opererete, come del resto per la stragrande maggioranza della vostra vita lavorativa, quindi per voi non ci sarà niente di meglio che sperimentare. Fate progetti, parlate delle vostre idee con i colleghi, sviluppate qualche idea altrui per rendere la cosa più collaborativa all'interno della cerchia di colleghi.

Ravvivare le vostre qualità ed evidenziare altruisticamente quelle degli altri gioverà parecchio, a voi ed al vostro portafogli.

Lo studio potrebbe dare moltissime grane, specialmente quello fatto con tanti concetti fissi da memorizzare senza dover necessariamente trovare degli spunti per ragionamenti motivati. Per il momento cercate di staccare la spina più spesso dai libri, in modo tale da sviluppare la vostra creatività altrove e poi riprendere con più tranquillità il vostro dovere.

Ricordate che le distrazioni fanno sempre bene, anche se è necessario non eccedere.