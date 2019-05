Il mese di giugno porterà dell'irruenza per i nativi del segno del Toro e sarà abbastanza facile cadere nella 'trappola' dell'impulsività nel prendere decisioni o nell'esprimersi. Potreste fare tutto questo, ma se non volete problemi troppo gravi specialmente sul fronte amoroso, dovreste calibrare bene i gesti da compiere e le parole da utilizzare, altrimenti il rischio di entrare in conflitto con qualcuno resta pericolosamente alto.

Spesso ci saranno circostanze in cui questo sarà poco possibile, ma sforzatevi di rimanere il più pacati possibile. L'atteggiamento che assumerete ora determinerà alcune questioni future.

Amore e affetti

Il nervoso vi spinge a entrare in conflitto con il partner, anche per questioni di poca importanza. L'unica cosa da fare in questi casi è parlare civilmente per evitare il più possibile rotture insanabili, ma soprattutto cercate di andare incontro al partner se non riuscite a comprendervi in questo periodo.

Oroscopo giugno, Toro: ci saranno nuove sfide

Se necessario prendetevi una pausa, ma almeno non rischierete di litigare aspramente.

Per voi single questo non è il momento adatto per fare conquiste. Vi serve dello spazio solo e soltanto per voi e ovviamente non potete stare dietro a qualcuno da conquistare o appena conquistato: ciò richiede molto impegno e il mese di giugno proprio non farà al caso vostro su questo ambito.

Il segno zodiacale che riuscirà meglio a comprendervi, anche se talvolta entra in conflitto abbastanza facilmente, è il Cancro: quando si rende necessario, questo segno sa essere premuroso e attento alle esigenze del partner o dell'amico.

Lavoro e studio

Se il lavoro non vi dà le soddisfazioni che state cercando, con tutta probabilità siete voi i responsabili. State andando molto lentamente e siete troppo selettivi su incarichi e argomentazioni da prendere in carico. Questo vi renderà poco produttivi nel mese di giugno, a meno che non pensiate di mettere nero su bianco l'ispirazione necessaria per effettuare un vero e proprio giro di boa. Non pensate troppo ai rimpianti passati, concentratevi su ciò che potete fare da giugno in poi.

Dovete sempre evitare di essere puntigliosi e selettivi. Questo atteggiamento potrebbe mettervi a priori in una posizione di notevole svantaggio.

Voi studenti vorreste soltanto memorizzare ciò che vi piace e criticare aspramente ciò che non vi piace. Pessima condotta: dovete impegnarvi, soprattutto su quelle pagine poco interessanti per voi o comunque quelle poco 'simpatiche'.