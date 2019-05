Con l'arrivo del mese di giugno arriva l'estate, e non c'è niente di meglio che risvegliarsi e mettersi in moto per avere nuove emozioni. E difatti la stragrande maggioranza dei segni zodiacali saranno alle prese con uscite e incontri e perché no, anche l'inizio di nuovi amori e la fine di quelle nostalgie passate che ci hanno accompagnato per tutta la primavera.

Ci sono segni che lo faranno in modo più svelto e spigliato, altri che saranno più accorti e ponderati su determinate scelte, ma la sostanza rimane sempre la stessa.

Le previsioni astrologiche sono ordinate in base all'elemento caratteristico di ciascuno.

Le previsioni astrologiche per i segni di fuoco e terra

L'Ariete, il Leone e il Sagittario (segni di fuoco) hanno avuto un gran daffare nelle settimane precedenti, e nel mese di giugno potranno godere di serenità e relax a tutto spiano.

Il lavoro non correrà, ma darà comunque delle soddisfazioni in ambito finanziario per le quali comunque dovranno usare parsimonia. In amore saranno carichi sentimentalmente, con qualche incontro che potrebbe favorire delle relazioni a medio e lungo termine.

Il Toro, la Vergine e il Capricorno (segni di terra) vorranno fare dei salti di qualità che li faranno rimanere avanti senza avere possibilità di tornare indietro. Un avanzamento di carriera o un trasferimento daranno l'avvio a nuove esperienze anche di natura amorosa.

Ma per come sono fatti, questi segni su questo fronte avanzeranno con i piedi di piombo. Più rilassati sul fronte delle amicizie, soprattutto quelle “senza impegno” e sulle relazioni fra colleghi. Stress sotto controllo, ma non dovranno strafare.

I segni di aria e di acqua

I Gemelli, la Bilancia e l'Acquario (segni di aria) vorranno emozioni che li soddisfi pienamente, esattamente concordi con la bella stagione che ormai è alle porte. La loro intraprendenza in ambito emozionale e sentimentale però potrebbe minare pericolosamente quello lavorativo: ci potrebbero essere dei ritardi nella risoluzione degli incarichi sul posto di lavoro o comunque delle cose lasciate più o meno deliberatamente in sospeso.

Prudenza.

Il Cancro, lo Scorpione e i Pesci (segni di acqua) si lasceranno i vecchi problemi e i vecchi malumori alle spalle. Finalmente anche loro sbocceranno a nuova vita, anche se piuttosto in ritardo e arrancando un po'. Ad ogni modo, assumeranno del coraggio sia per intraprendere dei rapporti di amicizia del tutto nuovi che per essere più produttivi sul posto di lavoro. In arrivo dei guadagni extra, anche se non saranno del tutto risolutivi per il conseguimento dei loro desideri.

Dovranno ancora lavorare parecchio.