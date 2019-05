Il fine settimana del 1° e del 2 giugno sarà dedicato quasi interamente ai sentimenti e alle uscite folli, in particolare per i Gemelli e per la Bilancia. La passione si farà strada per il Capricorno e per il Cancro, mentre il lavoro migliorerà sensibilmente per lo Scorpione anche se gli sottrarrà alcune energie e del tempo prezioso. Amicizie per Acquario, ma sarà bene che rimanga sull'attenti per evitare altre delusioni. Di seguito, le previsioni astrologiche del fine settimana per i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: tranquillità ritrovata. Avrete un weekend decisamente più calmo, anche dal punto di vista sentimentale. Il sabato potreste essere inclini alla tenerezza e alla passione, mentre la domenica ci sarà un piccolo incremento finanziario.

Toro: nervosismo sarà purtroppo la parola d'ordine di questo fine settimana. L'aspetto lavorativo potrebbe creare degli scompensi che non dovreste assolutamente portare in casa, altrimenti ci potrebbero essere dei litigi in famiglia a lungo termine.

Oroscopo weekend 1° e 2 giugno: situazione capovolta per Vergine, Scorpione in calo

Gemelli: il divertimento del sabato sera vi farà ridimensionare un po' le vostre esigenze e i vostri riguardi nei confronti della vostra famiglia. Domenica relax completo dopo una intensa mattinata lavorativa.

Cancro: sarà un weekend all'insegna dei sentimenti. Anche se il temporale all'interno della coppia non è ancora passato del tutto, la domenica in particolare potrebbe essere molto prolifica per il lato più tenero e dolce dell'eros. Approfittatene.

Leone: sorprese. Da parte del partner potreste ricevere qualcosa di inedito e piacevole, come una vacanza oppure uno spazio temporale tutto dedicato alla vostra situazione sentimentale con il fine di migliorarla. Lavoro in calo.

Vergine: la vostra situazione attuale si capovolgerà nel fine settimana. Il lavoro potrebbe subire un lieve calo, soprattutto durante la domenica. Sabato invece si rafforzerà l'intesa di coppia oppure farete un incontro interessante. Insomma, qualcosa gira dalla parte dei sentimenti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: problemi messi da parte in favore della spensieratezza. Sabato e domenica potreste essere coinvolti in una gita fuori porta per celebrare l'inizio del primo mese estivo. Nel frattempo ci saranno alcune novità economiche in arrivo.

Scorpione: fine settimana sottotono. Ci potrebbero essere delle problematiche sul posto di lavoro che vi tratterranno per molte ore durante il weekend, dunque ci sarà poco spazio per altro.

Il partner sarà comprensivo e potrebbe farvi una sorpresa.

Sagittario: amore in ribasso. Qualche divergenza interna avrà delle ripercussioni significative sulla vostra spinta erotica, ed oltre al calo di desiderio, ci sarà anche qualche scontro domenica. Cercate un contatto che crei equilibrio.

Capricorno: vi attendono carica erotica e tanto divertimento dopo molto tempo passato al lavoro. Se il sabato si potrebbe prolungare una incombenza lavorativa non indifferente, dalla serata fino alla fine della domenica potrete sbizzarrirvi come volete.

Acquario: meglio negli affetti e sul fronte delle amicizie, ma sarà meglio che voi rimaniate con l'allerta alta. Sul posto di lavoro non avrete dei risvolti significativi, ma procederà comunque tutto liscio fino al sabato.

Pesci: forse troverete l'umore adatto per qualche uscita nel sabato, ma nulla di più. Avrete la mente concentrata sull'amore e sul lavoro soprattutto nella giornata di domenica. Meglio approfittare per fare qualche chiarimento con il vostro partner.