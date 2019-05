La giornata di giovedì 16 maggio non sarà delle migliori, soprattutto per la Vergine e per il Leone: il malumore, misto a delusioni amorose potrebbero fargli abbassare l'umore, così come il Toro e il Cancro. Il lavoro procede bene per l'Acquario, mentre per il Sagittario ci potrebbero essere delle cose che non vanno sul posto di lavoro. La Bilancia dovrà stare attenta a come spende il proprio denaro. Di seguito, le previsioni per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo 16 maggio: miglioramenti per Gemelli e Ariete, Scorpione in rialzo

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: i primi sintomi di una intesa con il partner vi portano ad essere più sereni. Di contro, sul posto di lavoro potreste avere la testa fra le nuvole. Equilibrate e dividete le faccende lavorative da quelle sentimentali.

Toro: malumori all'interno della coppia. Non ci sono ragioni che tengano di fronte alle vostre, e questo potrebbe innescare delle reazioni da parte del partner che non promettono niente di buono.

Meglio andare con i piedi di piombo.

Gemelli: avete fatto molte spese, e nella giornata di giovedì siete costretti a risparmiare. Migliorano i rapporti con i colleghi, ma attenti alle alleanze troppo ferree contro il capo. Siate prudenti.

Cancro: scoppia la tempesta, e la quiete è lontana. Probabilmente ci sono troppe cose rimaste in sospeso, e quelle aggiunte ultimamente non hanno fatto altro che minare la vostra relazione con il partner. Chiaritevi.

Leone: una discussione potrebbe rovinare la magnifica atmosfera che si è andata a creare all'interno della vostra coppia. Venere si sta progressivamente allontanando, ma cercate di fare in modo che l'intesa duri di più.

Vergine: giornata pessima. I guadagni calano e vi ritroverete in serata senza che abbiate concluso qualcosa sul piano sentimentale, forse proprio a causa vostra. Non lasciatevi scoraggiare, andrà meglio.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: rivedrete un vecchio amico o un ex.

Avrete dei momenti in cui ci farete un pensierino, ma con tutta probabilità non arriverete a fare nulla di concreto. Le finanze vanno meglio, ma attenti a spese troppo folli.

Scorpione: umore in netto miglioramento. Siete ancora piuttosto infastiditi dalle persone che vi circondano, e preferite ancora essere in casa con qualche persona cara. Salute in calo, meglio riguardarvi.

Sagittario: il lavoro vi sta stretto questo giovedì. Siete disposti a sopportare soltanto perché sapete di essere più liberi in seguito e per il guadagno che si sta risollevando in modo sensibile.

Amore leggermente sottotono.

Capricorno: stanchezza. Siete giunti al capolinea della sopportazione per alcuni colleghi e comunque avete molta spossatezza che avete accumulato e che vi da problemi rilevanti sul piano fisico. Meglio non strafare.

Acquario: amore alle stelle. Il partner e voi siete in sintonia, e niente potrebbe rovinarla, a parte voi stessi. Il lavoro sarà venato della vostra creatività e della vostra intraprendenza, cosa che verrà apprezzata dal capo.

Pesci: la brutta sensazione di essere sul punto di crollare emotivamente prende concretezza. Le distrazioni servono a poco in questi casi, l'unica cosa che dovete fare è fermarvi a riposare e a riordinare le idee. Le avete un po' troppo confuse, al momento.