Quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per il primo mese estivo in arrivo per coloro i quali sono nati sotto il segno del Leone? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo di giugno per il sesto segno dello Zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Il nuovo mese si rivelerà più positivo di quello precedente per il leone, in particolar modo per quanto riguarda l’amore. In tal senso infatti ci sarà una ripresa già a partire dal 10 del mese. Giugno sarà un momento di recupero su tutti i campi, gli astri lasciano presagire l’arrivo di conferme e/o nuove opportunità in ambito lavorativo. Per quanto riguarda il fisico sarà un momento di grande energia, grazie anche al favore di Giove.

Astrologia Leone, giugno: amore,lavoro e salute

Amore: durante il mese di giugno i sentimenti tornano a ricoprire un ruolo centrale nella vita del Leone, soprattutto a partire dal 10 del mese, quando gli astri saranno in posizione favorevole.

oroscopo leone giugno. foto - liricigreci.it

Sarà un buon momento per le relazioni, all’interno del rapporto di coppia alta sarà la complicità, si riaccenderà la passione. Le storie appena iniziate acquisiranno forza ed importanza durante il corso del nuovo mese, l’importante è non farsi troppe domande riguardo al futuro e vivere le nuove conoscenze giorno per giorno, senza fare grandi progetti. Anche chi vuole ricominciare dopo una separazione o una storia finita avrà modo di fare incontri interessanti soprattutto intorno al 16 del mese.

Per qualcuno potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma, quando meno ve lo aspettate un ex potrebbe bussare alla vostra volta e riaccendere sentimenti rimasti nascosti.

Lavoro: anche per quanto riguarda le questioni lavorative e gli affari giugno 2019 si rivelerà vantaggioso. Alcune problematiche potranno essere risolte, chi ha iniziato dei nuovi progetti o deve concludere una vendita redditizia potrà ricevere belle soddisfazioni a partire dal 10 del mese.

Vi sentirete creativi e la voglia di fare prevarrà, le nuove opportunità non mancheranno, potrebbe presentarsi l’occasione giusta per avanzare una proposta a riceverne una. Giove nel segno vi rende energici e determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Anche per gli studenti sarà un mese vantaggioso, già dopo un esame qualcuno potrebbe ricevere una proposta inaspettata. Per quanto riguarda l'aspetto economico restano invece delle difficoltà da affrontare.

Salute: chi nei mesi precedenti ha risentito di fastidi fisici, recupererà completamente le energie durante il mese di giugno. Il consiglio degli astri è quello di sfruttare questa benevolenza degli astri per dedicarsi maggiormente alla cura del corpo e iniziare la pratica di attività sportive all'aperto, favoriti anche dall'arrivo della stagione calda.