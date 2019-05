La giornata di venerdì 24 maggio sarà all'insegna dell'amore per alcuni segni zodiacali come la Vergine, che potrebbe fare conquiste. Altri segni zodiacali, invece, riusciranno a migliorare l'affiatamento di coppia, come lo Scorpione e i Gemelli. Sarà anche una giornata migliore per il Leone, ma per quanto riguarda il lavoro, mentre il nervosismo potrebbe essere protagonista del segno dei Pesci.

Di seguito, le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 24 maggio 2019.

Previsioni oroscopo 24 maggio 2019 segno per segno

Ariete: in mattinata vi dedicherete al lavoro, ottenendo ottimi risultati, mentre nel pomeriggio organizzerete un'uscita con gli amici per discutere degli avvenimenti recenti, per poi verso sera dedicarvi all'amato bene. Voto - 8

Toro: il nervosismo non vuole abbandonarvi e anche in questa giornata di venerdì non sarete affatto tranquilli ma alquanto stressati.

Previsioni oroscopo venerdì 24 maggio 2019

Cercate di non causare il malumore di chi sta attorno. Voto - 6

Gemelli: la vostra giornata sarà all'insegna dell'amore. Porterete il vostro partner fuori per godervi una piacevole ma soprattutto romantica serata in compagnia dell'amato bene. Voto - 8

Cancro: finalmente riuscirete a recuperare l'affiatamento di coppia, che mancava ormai da qualche giorno. In più il lavoro riuscirà a regalarvi qualche guadagno extra. Voto - 7,5

Leone: farete scintille al lavoro quest'oggi, tanto da riuscire a portare a casa dei guadagni in più rispetto al solito, attirando inoltre l'attenzione di una persona per voi interessante.

Voto - 8

Vergine: sarete più generosi nei confronti di chi vi ha maltrattato quest'oggi. Cercate però di non farvi prendere in giro da questa persona, che potrebbe pugnalarvi alle spalle. Voto - 7

Bilancia: siete convinti che la vostra relazione di coppia proceda bene. Ciò nonostante dovrete fare presto i conti con il vostro partner. Voto - 6,5

Scorpione: vi siete calmati dopo le precedenti giornate all'insegna del nervosismo e ora avete soltanto voglia di stare in compagnia del vostro partner, passando una meravigliosa serata in compagnia dell'amato bene.

Voto - 7,5

Sagittario: avrete dei problemi di coppia in questa giornata di venerdì principalmente per motivi economici. Cercate di mantenere la calma e spiegare la situazione alla vostra dolce metà. Voto - 6,5

Capricorno: dopo alcune giornate passate a litigare con il partner, venerdì ritornerà il sereno sulla vostra relazione di coppia. Infatti per festeggiare, uscirete fuori a cena per poi chiudere la serata in modo molto romantico. Voto - 8

Acquario: grazie agli ultimi sforzi al lavoro, passando giornate e giornate a lavorare, finalmente comincerete a raccogliere i frutti avendo dei ricavi superiori alla media.

Voto - 7,5

Pesci: il lavoro vi sta togliendo tutto il tempo a vostra disposizione e le vostre energie. Cercate di affrontare la situazione con calma e svolgere un compito per volta. Voto - 6,5