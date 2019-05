Mercoledì 8 maggio 2019 il Nodo Lunare e la Luna saranno in Cancro mentre Mercurio, il Sole ed Urano saranno sui gradi del Toro. Venere si troverà nel segno dell'Ariete e Marte stazionerà nel segno dei Gemelli. Giove continuerà il suo moto in Sagittario e Plutone assieme a Saturno si troveranno in Capricorno. Nettuno stabile in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche sui 12 segni zodiacali.

Ariete bizzoso

Ariete: irascibili. Le faccende amorose e lavorative potrebbero risultare instabili e far nascere discussioni nelle relazioni dei nati del segno.

Sarà bene evitare di alzare i toni perché qualcuno potrebbe spazientirsi del loro comportamento.

Toro: il focus odierno sarà improntato sulla famiglia originaria dove il loro supporto morale ed economico risulterà di fondamentale importanza.

Gemelli: briosi. Mercoledì in cui i nativi saranno inclini al divertimento dedicandosi alle uscite mondane con gli amici di sempre. Lavoro in secondo piano.

Cancro: attriti amorosi. Il fronte amoroso potrebbe essere irto di ostacoli ed impedimenti ed i nati Cancro potrebbero dover fare il punto della situazione con l'amato bene.

Leone soddisfatto al lavoro

Leone: lavoro top. L'ambito maggiormente favorito dagli astri del mercoledì sarà quello lavorativo, specialmente per i nati del segno che operano alle dipendenze altrui dove potrebbero ricevere importanti soddisfazioni morali.

Vergine: nervosi. La Luna in Cancro risulterà avara nel fornire armonia sulle faccende di cuore tanto che il nervosismo col partner potrebbe prendere il sopravvento.

Bilancia: confusi. Le dissonanze planetarie capitanate da Mercurio tenderanno ad appannare l'acume dei nati Bilancia portandoli ad essere confusi e distratti sul da farsi.

Scorpione: amore top. Il partner potrebbe ricevere le attenzioni che sono mancate nell'ultimo periodo grazie alle concilianti posizioni astrali. Lavoro in secondo piano.

Acquario affettuoso

Sagittario: meritocrazia. L'impegno profuso dai nativi durante l'ultimo periodo potrebbe essere ricompensato in termini morali ed economici dall'azienda in cui operano. Serata romantica.

Capricorno: capricciosi. Una delle peculiarità dei nati Capricorno, l'essere capricciosi, potrebbe venir fuori questo mercoledì in ambito amoroso.

Il partner esausto della loro incontentabilità potrebbe farglielo notare.

Acquario: affettuosi. I nativi potrebbero risultare oltremodo affettuosi verso il partner e decidere di organizzare un breve viaggio romantico per il prossimo weekend.

Pesci: insoddisfatti. Le faccende lavorative potrebbero destare qualche preoccupazione per i nati del segno provocandogli una certa insoddisfazione. Amore latitante.