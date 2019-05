Le relazioni a due diventano tese nell'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì a causa di un influsso uraniano che innesca cambiamenti improvvisi e ribalta le situazioni amorose. Le seguenti previsioni astrali cercano di appianare lo stato d'animo rivoluzionario di ciascun segno zodiacale.

Astri e oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: anche se è buono l'amore per voi amici dell'Ariete, sentirete forte il bisogno di affermare la vostra personalità, esigendo maggiore spazio e interpretando le manifestazioni d'affetto del partner come un'intrusione. Avete bisogno di maggiore tranquillità in coppia, quindi ritagliatevi i vostri spazi.

Toro: sentite di dover cambiare qualcosa nella vostra relazione di coppia ma non sapete bene cosa, allora ve la prendete con il partner, manifestando improvvisi scatti d'ira.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 31 maggio.

La vostra creatività è potenziata al meglio, quindi potreste applicarla nella relazione con originalità.

Gemelli: l'influsso lunare vi rende bisognosi di affetto in coppia, mentre Mercurio nel vostro segno vi apre a una comunicazione produttiva per approfondire le sensazioni in modo costruttivo. Il Sole nel vostro cielo cerca di riscaldarvi il cuore, anche se i vostri sentimenti sono spesso mutevoli e troppo ragionati.

Cancro: il vostro rapporto di coppia, con Marte che incrocia le sue energie con Luna, si ricollega alle esperienze vissute nell'infanzia con la madre.

Quindi se avete vissuto un bel rapporto, vi sentirete sicuri in coppia mentre se la madre è stata inaffidabile, allora sarete insicuri e scettici nei confronti dell'amore.

Leone: alcune idee illuminanti vi giungono improvvise. Esse rischiarano un cielo amoroso reso tenebroso dalla quadratura di Venere e da un influsso uraniano che vuole aprirvi ai cambiamenti e vi consiglia di troncare la relazione amorosa attuale. Anche se non vi è disciplina nelle scelte che intraprenderete, cercate di analizzarle con maggiore obiettività.

Vergine: Urano dal domicilio del Toro vi fa capire che dovete dare maggiore libertà al vostro partner, beneficiando anche voi dei vostri meritati spazi. Senza sottrarre nulla alla passione di coppia, questo nuovo atteggiamento garantirà maggiore benessere nella relazione a due.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un atteggiamento pacato e sottomesso vi fa accettare le situazioni amorose quasi con rassegnazione. Prenderete il lato migliore delle sensazioni giorno dopo giorno, senza arrabbiature o eccessivo entusiasmo, forse perché non avete molta fiducia in voi stessi.

Scorpione: i pianeti e in particolar modo una Venere in opposizione, mettono a dura prova la vostra pazienza. Siete molto impazienti e vi approcciate all'amore in modo eccessivamente appassionato. Cercate di riequilibrare bene il tutto.

Sagittario: Giove nel vostro cielo è associato all'espansività, la Luna in trigono rispetto a voi si ricollega all'emotività. Sarete molto aperti a vivere quindi le sensazioni amorose con slancio, andando in profondità e conquistando il vostro partner quasi con una dolcezza materna.

Capricorno: molto nervosi e piuttosto suscettibili nei confronti del partner, avrete un atteggiamento chiuso nei confronti dell'amore a causa di una quadratura di Saturno e Luna davvero pesante. La vostra emotività è smorzata dalla convinzione che l'amato/a non possa soddisfare i vostri bisogni, ma sarà solo una sensazione passeggera.

Acquario: Venere, il pianeta dell'amore, vi da filo da torcere e sentirete il desiderio di allontanarvi dal partner, di fuggire via lontano dalle avversità. La vostra consapevolezza però ha raggiunto livelli elevati, quindi non buttate via i sacrifici fatti fino a ora, piuttosto rivisitate il tutto e apportate i giusti cambiamenti nella relazione di coppia.

Pesci: attenzione a non mischiare la sfera affettiva con quella finanziaria. Alcune problematiche inerenti il denaro potrebbero innescare dei litigi in coppia, ma il vostro spirito reso comprensivo da Nettuno e Luna, saprà risolvere il tutto.