L'Oroscopo di mercoledì invita ciascun simbolo zodiacale a tenere a bada un atteggiamento altalenante innescato da incroci planetari negativi. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sentite molto forte il desiderio di affermare la vostra ambizione in ambito lavorativo, ma la vostra forza viene meno e alcuni nemici cercano di ostacolarvi, tramando nell'ombra. Gli amori diventano imprevedibili ed eccitanti grazie all'influsso di Urano dalla casa astrologica seconda.

Toro: una forza speciale, prodotta da Urano nel segno, vi fa captare il modo migliore per guadagnare di più. Anche Venere conferma il vostro amore per il denaro, ben sostenuta da una Luna in Cancro, vi garantisce stabilità in amore.

Gemelli: il Sole nel segno vi regala molta fantasia e potrebbero ritornare dei ricordi nostalgici legati alla vostra infanzia. Fatene bagaglio, sono esperienze che hanno rafforzato la vostra interiorità. Potreste usare questa spiccata vitalità e immaginazione sia nel lavoro che in amore, ottenendo di sicuro successo.

L'oroscopo di domani 5 giugno.

Cancro: accoglierete Mercurio e Luna nella vostra casa astrologica dedicata alla famiglia. I rapporti sentimentali diventano più comprensivi e profondi. Utilizzate in ambito lavorativo, una spiccata capacità di apprendimento che vi garantirà belle soddisfazioni.

Leone: la congiunzione Luna-Mercurio risulta un'accoppiata vincente nel domicilio del Cancro e beneficia anche voi. La perspicacia e la sensibilità camminano a braccetto, i rapporti amorosi si fanno più sereni.

Vergine: grazie alla presenza di Marte e Mercurio che vegliano su di voi, indirizzerete bene i vostri sforzi in ambito professionale, incanalando l'energia giusta per ottenere i riconoscimenti tanto ambiti. In amore, non siate troppo testardi.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non siate eccessivamente curiosi, poiché con Mercurio in quadratura potreste scatenare dei pettegolezzi che minacciano la vostra tranquillità.

Cercate di tenere a bada una carica eccessivamente dirompente che vi rende smaniosi anche sul lavoro.

Scorpione: non arrabbiatevi alla minima provocazione. La Luna con Marte dal cielo astrologico del Cancro, vi rende a tratti bruschi e a volte emotivi. Sfruttate questa carica combattiva per primeggiare in ambito lavorativo.

Sagittario: Giove nel vostro cielo vi garantisce fortuna, ma vi fa perdere di vista la prudenza, quindi presi da una sensazione di benessere e ottimismo eccessivo potreste lasciarvi prendere dagli eccessi.

Capricorno: sordi ai richiami della vita, tenderete a rinchiudervi in una solitudine che voi avete scelto, seguendo un'inibizione nei confronti degli altri direttamente collegata alla vostra frustrazione. Che ne dite di rivedere il tutto, aprendovi anche a un atteggiamento più comprensivo nei confronti dell'amato/a?

Acquario: amerete molto la vita sociale e sarete baciati da un Sole amichevole che dal domicilio dei Gemelli, vi porta ad aprire il cuore agli affetti con simpatia.

In ambito professionale, saranno favoriti i lavori che beneficiano del rapporto con il pubblico.

Pesci: l'influsso marziano si fa sentire per voi amici dei Pesci e tocca la vostra sensibilità poiché interferisce anche una Luna capricciosa che vi rende suscettibili. Il vostro stato d'animo potrebbe risentire di sbalzi d'umore che vi fanno passare da un'impulsività esagerata a un'emotività profonda.