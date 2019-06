Oroscopo 19 giugno: shopping per Bilancia, Ariete in rialzo

Nella giornata di mercoledì 19 giugno, i Pesci e l'Ariete saranno molto più energici e spigliati rispetto a quanto hanno dimostrato precedentemente. I segni che risulteranno essere più tranquilli invece saranno i Gemelli e il Cancro: mercoledì, grazie all'influenza di Venere, saranno alle prese con i sentimenti che subiranno il raggiungimento di un equilibrio stabile. La Luna sarà di enorme aiuto ai Pesci per interessarsi a qualcuno, ma saranno ancora alla mercé di Nettuno. Meglio l'Acquario e il Capricorno.

A seguire, le previsioni per i segni dello zodiaco per mercoledì 19 giugno.

L'oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: primi segnali di ripresa. Il lavoro in rialzo vi dimostrerà che state per riacquistare “quota”, specialmente per quanto riguarda le faccende progettuali più importanti e più remunerative. Salute in miglioramento.

Toro: il partner vi farà presente alcuni aspetti della vostra salute che avete tralasciato durante le ore lavorative. Stress dietro l'angolo, ma sempre il partner saprà come mitigare il vostro nervosismo con una serata 'hot'.

Gemelli: farete ogni cosa per riequilibrare i vari aspetti della vostra vita, partendo dal meno curato negli ultimi tempi: quello sentimentale. Qualche amico vi darà alcuni consigli su come migliorare la vostra relazione.

Cancro: piccola tregua con il partner. La ritrovata complicità non farà che migliorare, mentre alcuni progetti portati a termine saranno fonte di profitto. Sarà il momento di fare qualche acquisto per la vostra persona.

Leone: vicini alla vostra metà.

La relazione vi darà delle soddisfazioni emotive e tanta passionalità, ma ci sarà qualche incombenza in casa che necessiterà di attenzione. Salute messa a dura prova.

Vergine: avrete in mente di fare un investimento che potrebbe avere varie possibilità di andare male. Dovrete necessariamente fare appello a tutta la vostra energia ed esperienza per uscirne fuori vittoriosi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: shopping con amici. Sarete al centro dell'attenzione grazie soprattutto al vostro buon gusto.

La serata potrebbe prendere una piega inaspettata, con un incontro che probabilmente rimarrà impresso nella vostra testa.

Scorpione: concentrati. La vostra iperattività mentale di mercoledì sarà uno dei vostri punti di forza sul posto di lavoro e per concludere alcuni progetti di stampo economico. Serata di passione con il partner.

Sagittario: un'idea che sbalordirà la vostra cerchia di colleghi sarà anche la motivazione per cui potreste avere un compenso oppure un elogio.

La fortuna sarà dalla vostra anche per quanto riguarda un'eventuale gita fuori porta.

Capricorno: giornata stabile. La vostra serenità coinciderà con la vostra intesa di coppia, e al momento non ci sarà nulla che vi turberà. La passionalità vi attende in serata, ma fate attenzione a non rovinare l'atmosfera romantica.

Acquario: soddisfazioni lavorative. Ci saranno probabili avanzamenti che vi varranno stima da parte di molti all'interno della cerchia dei colleghi, ma anche qualche invidia.

Fate attenzione alle malelingue.

Pesci: una nuova conoscenza vi farà rivalutare i vantaggi della buona compagnia. Sarà un'occasione d'oro per aprirvi con qualcuno che magari sappia come trattare determinati argomenti esposti da voi.