L'Oroscopo del giorno martedì 11 giugno 2019 è pronto per essere visionato dai lettori, certamente amanti la buona Astrologia. La sfida che ci attende prossimamente è quella riguardante la giornata coincidente con la parte della corrente settimana appena iniziata: pronti a scoprire come sarà questo martedì in amore e nel lavoro? A tenere banco l'andamento riservato ai segni facenti parte della seconda tranche zodiacale. In questo caso ad essere sottoposti ad attenta analisi i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Pubblicità

Pubblicità

Partiamo come al solito col dare una breve infarinatura alla situazione generale facendo venire allo scoperto i simboli astrali più fortunati e quelli valutati con probabili difficoltà. Iniziamo subito in grande stile sottolineando il segno al "top del giorno", Bilancia, primo assoluto in classifica. Il periodo si annuncia molto fortunato anche per gli amici dello Scorpione e dell'Acquario, entrambi meritatamente sottoscritti con cinque ottime stelline.

Oroscopo del giorno 11 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: la Luna transita in Bilancia, favoriti Scorpione e Acquario

Per quanto concerne quelli con difficoltà messe in preventivo, sempre parlando in merito ai sei sei simboli sotto analisi in questo momento, le previsioni di martedì 11 giugno mettono sul 'chi va là' coloro nativi sotto al prezioso segno dei Pesci nonché in quello del Sagittario: curiosi di scoprire qualcosa di più? Bene, andiamo pure a controllare il responso delle stelle nei riguardi dei sei segni sotto analisi, non prima però di aver messo in evidenza la nuova scaletta con le stelline quotidiane.

Pubblicità

Classifica stelline 11 giugno 2019

Chi cercasse risposta alla solita (scontata) domanda su cosa riserveranno gli astri, ovviamente in merito alla giornata in questione, è nel posto giusto al momento giusto. Infatti, la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 11 giugno 2019 è pronta a togliere dubbi o incertezze in merito al prossimo martedì. In primo piano il segno della Bilancia con lo Scorpione e l'Acquario, tra l'altro già anticipati in anteprima.

Saranno due invece i segni che potrebbero andare incontro a problemi o intoppi a qualsiasi livello. Di seguito, la classifica quotidiana relativa alla giornata di martedì prossimo con annesse le stelline segno per segno. Vediamo di appurare qualcosa in più:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Sagittario.

Oroscopo martedì 11 giugno, previsioni

Bilancia 'top del giorno' - La Luna in arrivo nel comparto, positiva al 100% v’infonderà un’intensa voglia d'amare, o meglio, di farvi amare visto che avete un gran bisogno di sentirvi vivi e coccolati.

Pubblicità

In molti vivrete con il partner senz'altro una splendida giornata con una serata intensa e soddisfacente. Incontri importanti ci potranno essere per coloro ancora in status single, i 'cuori solitari' (non per scelta aggiungiamo noi). In amore perciò, per tanti Bilancia questa giornata vedrà l’inizio di un periodo profondamente rinnovato. Il cielo favorirà l’equilibrio perfetto tra le coppie datate e anche per quelle nuove, quindi rilassatevi e godete al massimo del momento positivo offerto dalle stelle.

Pubblicità

Single, l'Astrologia vi comunica che potrete contare nel periodo su una grande capacità nel saper gestire e poi mettere in evidenza i vostri desideri affettivi più intimi. Una persona che vorreste amare senza alcuna riserva non aspetta che un vostro cenno in tal senso: le previsioni del giorno invitano a farsi avanti. Il lavoro procederà a gonfie vele soprattutto su alcuni progetti che vi stanno particolarmente a cuore: supereranno tutti gli ostacoli grazie alla vostra bravura! Successo e promozioni saranno subito a portata di mano.

Scorpione - In arrivo un martedì 11 giugno quasi perfetto in tutto. Diciamolo pure, la giornata coincidente con la parte di questa settimana inizierà benissimo per tantissimi di voi Scorpione. Anche se avrete una mole non indifferente di impegni da portare a termine, grazie al vostro entusiasmo e alla buona capacità organizzativa riuscirete senz'altro a cavarvela brillantemente. In amore, l'eventuale presa di coscienza verso la sensibilità del vostro partner darà di sicuro buoni frutti. Anche la simpatia, se usata con criterio, potrebbe dare una grossa mano nel liberarvi dai soliti problemi che da un po' di tempo assillano la coppia. Proverete per il vostro partner un sentimento in crescita, da tutte le angolazioni, come mai prima avevate provato. Single, il buonumore vi renderà popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Nel lavoro, ci saranno vari cambiamenti in positivo per quanto riguarda il vostro ambiente professionale. Potrete così ambire a posizioni più elevate e di responsabilità.

Sagittario - Si prevede possa essere sottomesso al duro 'ko' questo vostro martedì d'inizio settimana. Diciamo che vivrete al minimo questa giornata e in serata accuserete un po' di stanchezza. Per qualche Sagittario di seconda o terza decade poi, sarà un giorno abbastanza elettrico, forse pieno di impulsi negativi: quasi non riuscirete a concludere niente di ciò che avete in programma e il problema potrebbe risiedere essenzialmente in voi stessi. In amore, ridimensionate le vostre aspettative: pretendere troppo senza dare niente in cambio non fa tanto bene al vostro rapporto, quindi è consigliato cambiare atteggiamento. Single, contraddizioni e sbalzi d'umore saranno protagonisti. Certamente non mancherà chi ve lo farà notare, sappiatelo. In questo caso dovete contare fino a dieci prima di rispondere e reagire di impulso. Nel lavoro, la vostra difficoltà sarà lasciare il passato alle spalle: rimuginate sempre troppo su tante cose, senza mai venire a capo di niente. Dovreste invece provare a staccare, eliminando qualsiasi cosa che vi faccia tornare col pensiero a quello che è stato. Gradualmente vedrete che le salite da affrontare si mostreranno meno ripide del previsto.

Capricorno - Partirà e chiuderà i battenti in modo non proprio euforica questa parte della settimana, con un martedì abbastanza impegnativo a cui dover porre rimedio. Valutata nelle predizioni con le quattro stelline riguardanti i frangenti legati alla routine più scontata, la giornata potrebbe regalare però una piccola soddisfazione in campo sentimentale. In amore infatti sarete più intuitivi del solito, il che vi aiuterà ad individuare meglio ciò che il vostro partner vorrebbe da voi. Starà al vostro buon intuito aprire un dialogo e dare la vostra opinione completa, in piena libertà. Single, una persona che avevate perso di vista potrebbe rientrare nella vostra vita in modo inatteso. Non lasciatevi frenare dal passato ma, anzi, sfruttate l'occasione per vivere intensamente ogni momento. Nel lavoro infine, il cielo vi promette svolte importanti: cogliete quelle giuste, certamente in grado di operare un cambiamento positivo nella professione. L'Astrologia vi invita ad esprimere al massimo la vostra creatività e il vostro talento.

Acquario - Partirà in modo splendido, per non dire che si prevede sicuramente 'alla grande' questo vostro martedì d'inizio settimana. In campo sentimentale, grazie alla positiva specularità di Marte e Mercurio, con soprattutto la Luna in splendida posizione, daranno alla vostra vita privata e sociale un grande slancio. Sarete ripagati delle attenzioni che avete donato alla persona fisicamente vicina a voi, soprattutto che portate nel cuore, vivendo con la stessa momenti di puro romanticismo e indubbia profondità di sentimenti. Single, nuovi orizzonti a sfondo affettivo vi si potrebbero aprire a breve, sicuramente attraverso un incontro toccante oppure attraverso la semplice presa di coscienza delle vostre buone capacità di conquistare: ne sarete estasiati. Nel lavoro per le stelle questa sarà la giornata delle riflessioni e delle prese di coscienza. Realizzerete finalmente che il percorso intrapreso è quello giusto: contorni più concreti e sempre più in linea con ciò che inseguivate da tempo saranno la conferma lampante.

Pesci - In arrivo un giorno poco positivo, questo è poco ma (quasi) sicuro! A dominare in questa parte iniziale dell'attuale settimana potrebbe essere ancora un po' di stanchezza e pochissima voglia di reagire: coraggio! Secondo l'oroscopo del giorno 11 giugno, riguardo l'amore, rimanere in silenzio potrebbe sembrare a priori la soluzione più giusta, ma alla lunga darà l'idea di una tacita ammissione di colpa: decidete voi come fare tenendo in primo piano pro e contro. Comunque non aspettatevi che il vostro partner capisca subito questo tipo di comportamento, sia chiaro! Dovrete essere voi a rendere chiara ogni eventuale situazione. Consiglio: rompete il ghiaccio e scacciate ogni dubbio che avete, magari parlandone in modo sincero. Se single invece, il vostro bisogno di stabilità vi renderà meno ricettivi ai momenti di gioia. Potrete superare questo problema semplicemente lasciando che le cose seguano il loro corso naturale, senza fare niente. Nel lavoro, la giornata si svolgerà nella sostanziale normalità, con qualche intoppo quotidiano che però avete già incontrato in passato e superato senza problemi. Non scoraggiatevi, anzi cercate di essere più realisti.