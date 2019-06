Quella che va dal 10 al 16 giugno sarà una settimana impegnativa, ma anche soddisfacente per il Toro, che per quanto riguarda l'ambito lavorativo potrà fare affidamento sul favore di Marte e di Mercurio. Saranno giornate positive per i sentimenti per il segno dei Gemelli, grazie agli influssi di Venere, e per il Leone. Di seguito l'Oroscopo da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019 per i dodici i segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale, dal 10 al 16 giugno 2019

Ariete: la settimana inizia in maniera impegnativa per il segno, potrebbero esserci delle problematiche da risolvere all’interno della sfera lavorativa. Le giornate centrali del periodo potrebbero rivelarsi piuttosto stressanti, litigi e discussioni potrebbero nascere con colleghi e/o superiori. Durante il weekend invece potrete dedicarvi interamente al partner e alla famiglia.

Toro: settimana proficua per il segno, gli influssi di Marte e Mercurio vi daranno una marcia in più sul lavoro, sarete in grado di svolgere nella metà del tempo anche i compiti più difficili.

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno - glamour.it

Sarà un momento positivo anche per i sentimenti, non è comunque da escludere la possibilità che il partner risenta di una mancanza di attenzioni. Weekend meno splendente a causa dell’opposizione della Luna.

Gemelli: settimana interessante, grazie agli influssi positivi di Venere che darà nuova linfa alla vostra vita sentimentale. Si riaccende la passione all’interno dei rapporti di coppia, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti, soprattutto durante le giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 giugno.

Fine settimana sottotono, l’opposizione della Luna potrebbe farvi risentire di un calo di energie.

Cancro: Marte nel segno vi renderà combattivi e determinati, non abbiate paura di esporvi e/o di avanzare una proposta in cui credete, potrete ricevere delle belle soddisfazioni. Durante il weekend lo stress accumulato vi renderà nervosi e di cattivo umore, gestire i rapporti interpersonali non sarà semplice. Possibili contrasti in amore.

Leone: quella che sta per iniziare si rivelerà una settimana interessante per il segno, godrete di una forte energia e la voglia di fare non mancherà.

Sarà una settimana produttiva per il lavoro e gli affari e anche in amore si respirerà un’aria di serenità e armonia. Al contrario le giornate di sabato 15 e domenica 16 potreste accusare un calo di energie, sarete scontrosi e nervosi, meglio prendersi un po’ di riposo ed evitare gli stress.

Vergine: la Luna nel segno vi spronerà a fare un po’ di sana autoanalisi durante le giornate iniziali di questa nuova settimana di giugno. A causa dell’opposizione di Venere continuano i contrasti in amore e anche per i single non ci sono novità.

Al contrario è un buon momento per gli affari, la sfera professionale vi regalerà soddisfazioni ed importanti occasioni di crescita.

Bilancia: sarà una settimana positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale, al contrario l’ambito lavorativo vi riserverà delle tensioni. Soprattutto durante le giornate conclusive di questa seconda settimana del mese potreste incontrare delle difficoltà. Positive invece le giornate di martedì 14 e mercoledì 15 giugno quando la Luna nel segno vi renderà riflessivi e vi spingerà a ragionare sui prossimi passi da compiere.

Scorpione: sarà un inizio settimana decisamente vantaggioso per il segno, che soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo potrà fare affidamento sulla protezione di Marte e Mercurio. Vi sentirete creativi e non mancheranno le occasioni per esporvi e dimostrare le vostre capacità. Durante le giornate di venerdì e sabato la Luna nel segno spingerà a riguardare alcune delle vostre abitudini e ad attuare un cambiamento in positivo.

Sagittario: sarà una settimana impegnativa per quanto riguarda la sfera sentimentale, potrebbero infatti nasce dei contrasti con il partner. In ambito lavorativo sarete determinati e potrete ottenere degli importanti risultati. Durante le giornate di sabato e domenica potreste battere un po’ la fiacca, qualcuno risentire di un calo di energie e potrebbe anche accusare banali fastidi fisici.

Capricorno: lunedì 10 e martedì 11 saranno due giornate serene e positive per il lavoro, anche se l’opposizione di Marte e Mercurio potrebbe creare dei momenti di disagio. Tuttavia risolvere le piccole problematiche che vi si presenteranno non sarà difficile, importante sarà mantenere un atteggiamento pacato e diplomatico. Fine settimana positivo per i sentimenti.

Acquario: la seconda settimana di giugno si rivelerà più positiva di quella precedente per i nati sotto il segno dell’Acquario, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Dopo un periodo sottotono potrete ora risolvere gradualmente le problematiche nate all’interno del rapporto di coppia. Weekend faticoso per il fisico, il consiglio degli astri è quello di evitare gli sforzi non richiesti e le situazioni stressanti.

Pesci: la settimana inizia in maniera un po’ confusa per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito sentimentale, i Pesci potrebbero aver bisogno di chiarire alcune situazioni. Nella seconda metà della settimana ci sarà una ripresa, vi sentirete energici e alcune problematiche potranno essere risolte. Tuttavia gli astri consigliano di non disperdere futilmente le energie e concedersi un weekend di relax.