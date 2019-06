Le previsioni astrologiche dedicate ai cuori solitari di lunedì incitano i simboli zodiacali a passare all'azione, cogliendo gli influssi fortunati al volo e concretizzandoli. Di seguito l'Oroscopo dell'amore per i single segno per segno.

Emozioni profonde nell'oroscopo dell'amore

Ariete: il Sole si congiunge alla Luna nel cielo dei Gemelli e punta un riflettore sulla vostra emotività. Sarete molto propensi ad analizzarvi interiormente, a caccia di ciò che non vi va del vostro carattere.

Sarà un lavoro costruttivo e profondo che vi trasformerà e vi farà andare avanti verso un orizzonte amoroso florido.

Toro: in amore, siate più leggeri e seguite questo influsso potente di Urano e Venere che vi incoraggia a scovare i sentimenti più reconditi, con tenacia e spirito di improvvisazione. Consiglio: divertitevi di più.

Gemelli: le vostre sensazioni troppo emotive influenzano la vostra razionalità, quindi non è il caso di prendere decisioni definitive per l'amore.

L'oroscopo dell'amore per i single, 3 giugno.

Luna entra nel vostro cielo e vi rende sensibili, ma anche curiosi nei confronti delle opportunità sentimentali, quindi iniziate a guardarvi intorno con interesse.

Cancro: cacciate fuori il vostro asso nella manica, frutto di un approfondito lavoro di rigenerazione del vostro essere. Liberi da un passato che vi ha fatto soffrire, sarete pronti a sfruttare un'occasione strategica, benefica per l'amore.

Leone: i transiti planetari non sono del tutto favorevoli per voi amici del Leone, per via di una quadratura venusiana che si fa sentire, ma potrete contare su una Luna sensibile che vi fa vivere le nuove sensazioni in modo più profondo.

Avete bisogno di metabolizzare le vecchie storie e siete sulla strada giusta.

Vergine: ultrasensibili alle sensazioni esterne, potreste percepire lo stato d'animo di chi vi sta vicino a causa di una quadratura lunare con Nettuno. Quindi comunicate con estrema chiarezza, evitando malintesi e rimanendo con i piedi per terra, sfuggendo all'idealizzazione dell'amore.

Previsioni astrologiche di lunedì

Bilancia: siete molto incerti sul da farsi, anche se la vostra lucidità mentale è alle stelle e la voglia di innamorarsi è tanta.

Non lasciatevi coinvolgere da alcune storie passate che potrebbero ritornare nella vostra vita, voltate pagina.

Scorpione: apritevi maggiormente alle novità amorose, vincendo un'opposizione di Urano che vi frena e non vi fa vivere le nuove storie come vorreste. Di energia ne avete da vendere, con Marte che vi spinge all'azione.

Sagittario: siete molto esigenti nei confronti dell'amore e spesso sognate che il vostro cuore raggiunga vette troppo elevate, ma di sicuro avrete le idee chiare su cosa desiderate.

In attesa che arrivi il brivido tanto atteso, non dite di no e analizzate un'attuale situazione che vi coinvolge.

Capricorno: non fatevi prendere da eccessivi dubbi e paure, Marte vi crea emozioni contrastanti e anche la Luna ci mette il suo a rendervi molto emotivi. Adesso la priorità assoluta è decidere quale direzione debbano prendere i vostri sogni amorosi, quindi non tergiversate.

Acquario: quello di cui avete bisogno è di un'idea geniale, tutta da mettere in pratica per concretizzare i vostri sogni amorosi.

Attingete alla vostra originalità per trovare una via d'uscita a questo stallo emotivo innescato da Venere in quadratura, la creatività non vi manca di certo.

Pesci: mettete in pratica la tecnica del flirt per conquistare una persona che considerate speciale e che vi ha colpito per la sua eleganza. Di fascino ne avete da vendere e Venere dal domicilio del Toro vi sostiene, quindi passate all'azione senza indugio.