L’Oroscopo del 6 giugno annuncia che la giornata di giovedì sarà caratterizzata da grandi alti e bassi. Alcuni segni dello zodiaco avranno momenti positivi in amore o sul lavoro, mentre ad altri sembrerà che tutto vada storto. Di seguito, le previsioni dettagliate da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi da Ariete a Vergine

Ariete – Vi trovate in una condizione di affaticamento e ci sono vari problemi da risolvere, soprattutto di tipo economico. Avete tanti progetti lavorativi, ma al momento le richieste sono senza garanzie.

Quello che fate avrà fine in pochi mesi, quindi cavalcate l’onda finché si può. Non dimenticate l'amore che tornerà a gamba tesa.

Toro – È una giornata con una certa tendenza all'ira anche nei rapporti familiari, specie nei legami tra genitori e figli. In questa giornata potrete capire e studiare cosa non funziona e cercare come superare e crescere gli eventuali errori. Magari tutto ciò proviene da un sentimento non contraccambiato come voi vorreste.

L'Oroscopo del 6 giugno: Cancro e Scorpione in crisi

Gemelli – In questa giornata dovete dimenticare i ricordi tristi. Avete bisogno di una spalla, di un conforto oppure di qualsiasi cosa che vi dia speranza. Con l’arrivo dell'estate mettete in primo piano l’amore. Organizzate una vacanza in compagnia, vi servirà a darvi serenità e forza.

Cancro – Vorreste un po’ di serenità e una sensazione di benessere che fino a ora vi è mancata. Anche coloro che hanno un lavoro in proprio o di responsabilità sentono che qualcosa viene a mancare.

Lasciatevi scivolare tutto e affrontate le cose con coraggio. In amore ci sarà una pausa di riflessione, ma in poco tempo sistemerete tutto al meglio.

Leone – Si consiglia di non pesare le parole e le critiche, fate finta che nulla vi sfiori. Vi trovate in una situazione di agitazione e stanchezza che dovete tenere sotto controllo. Dovete avere pazienza. È una giornata che dovete passare con cautela perché nei giorni passati avete avuto un calo fisico che ancora non è del tutto passato.

Vergine – Giornata interessante per i sentimenti e per le relazioni. Molti di voi hanno un progetto importante da costruire o mandare avanti nella loro professionalità. Di recente ci sono stati problemi economici, magari dei blocchi o questioni legali. In questo periodo non vi assillate con questi problemi che presto saranno risolti. Pensate all'amore che è più vicino di quanto immaginate.

Previsioni giornaliere da Bilancia a Pesci

Bilancia – Rispetto all'inizio settimana questo giovedì regala più forza.

Potrete decidere se continuare oppure no un progetto di lavoro. Se c’è complicità, potrete recuperare un progetto d’amore, magari pensare a una convivenza o allargare il nucleo familiare. Insomma, potete aprire nuovi percorsi e buttarvi nell'avventura della vita.

Scorpione – Siete invitati a fare tutto con estrema calma, specialmente se avete degli appuntamenti. Prendetevi del tempo, potrebbe esserci qualche inconveniente o qualche ritardo. In amore state vivendo una crisi, dovete capire se ci sono delle possibilità di affrontare il rapporto.

Probabilmente è solo un momento passeggero, non siate così critici.

Sagittario – Alcune notizie sconvolgenti sul denaro potrebbero buttarvi giù di morale. Forse un assegno che stavate aspettando con impazienza non è arrivato in tempo. Forse la banca ha fatto un errore riguardo al vostro account. Non è qualcosa che può essere subito risolto, vi tocca fare molte chiamate. In amore, invece, va tutto a gonfie vele. Sarete stupiti dal cambiamento degli eventi nella vostra relazione con il partner e con gli altri. Insomma, non lasciate l’amore e l’amicizia al caso.

Capricorno – Avete voglia di recuperare il tempo perso in amore, soprattutto se negli ultimi tempi ci sono state delle tensioni. Tutto ciò costa fatica. I giovani possono costruire un progetto di vita importante, risolvendo piccoli problemi nati in passato. Magari alcune possibilità nascono fuori dal vostro ambiente. È opportuno stare più vicino al partner.

Acquario – È un momento particolarmente teso, ma anche con tante buone proposte. Sempre di più pensate di cambiare vita, città e lavoro. A volte date la colpa agli altri se ci sono ritardi nei vostri propositi, ma a volte vi prendono anche dei dubbi sui progetti che vorreste realizzare. Ci vorrebbe una migliore situazione economica, ma in questo periodo ci sono troppe uscite e poche entrate.

Pesci – Buon inizio di giornata e man mano che andrete avanti sarà ancora più importante parlare d’amore. Anche chi ha avuto una crisi, deve credere nell'amore senza pensare al passato. Ci saranno emozioni più forti e si potrà ricucire uno strappo. Chi ha già una famiglia, può godere di più emozioni anche se, a volte, si discute per questioni finanziarie.