L’Oroscopo dell’8 giugno annuncia che questo sabato sarà una giornata discreta per alcuni segni zodiacali, mentre per gli altri sarà molto tesa. Per sapere se il vostro segno dello Zodiaco fa parte della prima oppure seconda categoria, le previsioni astrali che seguono sono particolarmente interessanti.

Previsioni giornaliere da Ariete a Vergine

Ariete – Avete alcune tensioni da risolvere, per tale motivo vi sentite un po' agitati. I più colpiti sono coloro che non hanno un legame solido.

Pubblicità

Pubblicità

In questo periodo si deciderà anche del vostro lavoro. Chi ha cambiato ruolo, sente tutto lo stress e il peso delle novità. Queste sono ore di riflessione.

Toro – Negli ultimi mesi, per coloro che si sono esposti ci sono state delle evoluzioni. Molti hanno rischiato di dire delle cose che non pensavano o magari hanno cercato delle cose irraggiungibili. Tutto ciò è capitato perché non c’era un amore vero. In questa giornata ci sarà un’opportunità in più.

L'Oroscopo dell'8 giugno: occasioni per Cancro, Acquario confuso

Gemelli – Giornata discreta, avete più energia del solito. Inoltre potreste raggiungere un livello di soddisfazione nell'amore. Periodo importante per risanare una piccola crisi, delle persone care possono aiutarvi a risolvere un problema contrattuale.

Cancro – Già dalla scorsa settimana siete tesi per alcune questioni da risolvere. Affidatevi a una persona che vi stima e può darvi occasioni per emergere. È il momento di contare su un'amicizia che può fare qualcosa per voi.

Pubblicità

Questa giornata porta più energia e l’amore torna protagonista.

Leone – Coloro che hanno un buon partner possono fare progetti per il futuro. È possibile agire anche per il lavoro. Questo è il momento giusto per fare delle richieste, riallacciare rapporti con persone di famiglia e sentirsi più utili e sicuri. La vostra energia sarà utile anche alle persone che vi sono vicino.

Vergine – Giornata interessante per le relazioni. I nuovi incontri sono favoriti e chi ha già una storia la fortificherà ancora di più. Anche a livello professionale i progetti di questi giorni possono evolvere, soprattutto quelli che riguardano un cambiamento di vita.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia – E' un periodo in cui siete preoccupati, magari riguardo a un lavoro che si deve sbloccare. Tutto ciò vi ha causato problemi a livello fisico. Siete critici con chi vi è vicino: bisogna fare attenzione all'amore, potrebbero nascere discussioni.

Scorpione – È il momento di fare le cose con calma. In questa giornata di sabato dovete riflettere, soprattutto nei sentimenti. Al momento siete contesi tra la voglia di essere liberi e il dovere che vi chiama.

Pubblicità

Capita che le persone sole non sappiano cosa fare e quindi spesso hanno variazioni di pensiero.

Sagittario – Giornata importante per iniziare un nuovo progetto. L’eccitazione e l’entusiasmo riempiranno la vostra anima. Non perdete tempo a rimuginare e non lasciate l’amore al caso.

Capricorno – Se ci sono dei grossi problemi lavorativi o pratici vi sentite sempre soli ad affrontarli. L’inizio del mese è stato pesante pure in campo sentimentale. Anche se siete persone forti, è probabile che oggi dobbiate iniziare un nuovo percorso, perché quello degli ultimi mesi si è interrotto per colpa dell’ambiente circostante.

Pubblicità

Acquario – Periodo confuso per molti di voi che vorrebbero ritrovare tranquillità. Varie tensioni arrivano dal lavoro e dalla famiglia, ma questa non è la giornata giusta per discutere. È un periodo nel quale fate molta attenzione al portafoglio, forse avete speso troppo in passato.

Pesci – Siete così presi dal lavoro che l’amore resta in secondo piano. Coloro che hanno una relazione da tempo, non devono creare disagi. In questa giornata particolare è meglio non suscitare l'ostilità di nessuno, anche se si presentassero contrasti. In serata ci sarà un calo fisico.