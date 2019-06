Nella settimana che va dal 17 al 23 giugno, l'Ariete sarà più distratto del solito, al contrario per il Toro sarà una settimana molto produttiva. Il Sole sarà nel segno del Cancro, che farà in modo di migliorare sensibilmente l'amore di coppia. Vergine avrà diversi compiti arretrati da portare a termine. Di seguito il dettaglio delle previsioni per l'Oroscopo della settimana che va dal 17 a 23 giugno 2019.

Previsioni settimanali dal 17 al 23 giugno 2019

Ariete: sarete particolarmente confusi durante la settimana.

Non saprete su quale progetto lavorativo cimentarvi, mentre in amore la vostra relazione di coppia potrebbe subire un calo. Cercate di fare un attimo mente locale e risolvere il problema. Voto - 6,5.

Toro: la vostra settimana sarà incentrata sul lavoro. Questo non è da vedere in modo negativo, poiché riuscirete a portare velocemente a termine i vostri progetti lavorativi, per massimizzare i guadagni e fare un regalo al vostro partner. Voto - 8.

Gemelli: durante la prima parte della settimana sarete carichi di energie, durante la seconda parte la stanchezza e la pigrizia, legata alla voglia di concedervi una vacanza al mare, faranno in modo che subiate una battuta d'arresto.

Previsioni oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno 2019

Voto - 7.

Cancro: sarete particolarmente attivi sul piano amoroso. Avrete voglia di uscire con il vostro partner per passare delle indimenticabili serate. Fine settimana molto rilassante. Voto - 8.

Leone: sarete dei veri e propri 'robot', svolgendo tutte quelle mansioni che vi assegneranno durante la settimana senza stancarvi. Non mancheranno ovviamente i successi e forse un'inaspettata promozione. Voto - 8.

Vergine: riuscirete a recuperare il lavoro arretrato, anche grazie a un vostro collega che vi aiuterà nell'ardua impresa.

Potrebbe essere l'occasione giusta per 'rompere il ghiaccio' e corteggiare il vostro potenziale partner. Voto - 8.

Bilancia: sarà una settimana molto movimentata per i nativi del segno. Questo potrebbe causare in voi dello stress che può creare malumore al vostro partner o ai vostri colleghi. Voto - 6,5.

Scorpione: sarete molto nervosi, le discussioni e frecciatine a chi vi sta vicino faranno in modo che rimaniate da soli per un po'. Cercate di calmarvi.

Voto - 6.

Sagittario: avrete molto lavoro da terminare durante questa settimana, ma grazie alla vostra creatività e al vostro umore non sarà un grosso problema, potrete avere anche un po' di tempo libero da concedere al partner. Voto - 7,5.

Capricorno: questa settimana sarete meno nervosi rispetto alle precedenti giornate. Questa è la buona occasione per poter fare pace, i single potrebbero uscire per cercare la loro futura anima gemella. Voto - 7,5.

Acquario: dopo i pasticci della settimana precedente, questa volta avete deciso che prima di fare qualcosa vi fermerete: dovete comprendere se ciò che state facendo sia giusto o sbagliato.

Voto - 7.

Pesci: non avrete molto lavoro da svolgere durante la prossima settimana, quindi cercate di prendervi un po' di tempo per voi, per scacciare una volta per tutte quella malinconia che proprio non vuole andare via. Voto - 7.