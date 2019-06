L'Oroscopo dell'amore per i single si avvale dei transiti planetari favorevoli. Ciascun simbolo zodiacale può così beneficiare dei consigli importanti rivelati nelle seguenti previsioni astrali.

Astri e oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: un notevole stress si fa sentire dal domicilio astrologico decimo e vi colpisce come un fiume in piena. Accumulate nella vostra interiorità queste problematiche inerenti il lavoro e di ritorno a casa evitate di uscire.

Cercate di incanalare invece queste energie nervose nel modo giusto, trovando nuovi stimoli e approfondendo nuovi svaghi benefici anche per ampliare i vostri contatti.

Toro: il trigono di Venere con Saturno vi spinge ad approfondire la vostra interiorità con spirito critico e vi accorgerete che alcune interazioni superficiali non vi fanno approcciare bene all'amore. Questo percorso evolutivo vi sarà benefico e vi aprirà a un atteggiamento più realistico e meno egoistico.

L'oroscopo dell'amore per i single, 7 giugno.

Gemelli: siete molto autosufficienti e avete una grande sicurezza in voi stessi con il Sole nel segno. Incrociando le sue energie con Luna, l'astro brillante vi conferisce la capacità di capire le emozioni, convergendole tutte verso l'adempimento dei desideri amorosi.

Cancro: Marte è smanioso nel vostro cielo astrologico e unisce le sue energie con Mercurio, tanto che sarà impossibile per voi amici del Cancro rimanere inattivi. In amore, il destino vi sarà favorevole solo se punterete sulla vostra spiccata capacità intellettiva.

Leone: con la Luna nel segno, il vostro 'magnetismo' è potenziato e cammina di pari passo con le molteplici chance amorose che vi capiteranno. Approfittate di questo carisma che colpisce una folta schiera di amici, tra questi potrebbe esserci una persona che non aspetta altro che un vostro sì.

Vergine: la vostra voglia di indipendenza è mitigata da un'energia saturniana che vi restringe le speranze e i desideri, indirizzando i vostri sogni a un campo esclusivamente lavorativo. Un po' di riposo ci vuole però dopo una giornata di lavoro e sarà allora che potrete coltivare i vostri sogni amorosi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una smania di avere tutto e subito vi tormenta e rischia di innescare in voi un atteggiamento frettoloso, che non giova all'avvio delle nuove storie amorose. Prima di gettarvi a capofitto nelle nuove relazioni, poiché presi da un desiderio irriflessivo, analizzate bene i pro e i contro.

Scorpione: sono previste splendide novità per voi amici dello Scorpione. Il vostro mondo interiore viene arricchito anche da una certa spiritualità conferitavi da Nettuno nel domicilio dei Pesci.

Piuttosto che uscire e divertirvi, preferirete chiudervi in una riflessione approfondita, che comunque vi conferirà una visione più chiara di ciò che desiderate dall'amore.

Sagittario: siate più concreti nel sondare una conquista amorosa. Proprio perché spinti dal desiderio di avere una persona vicino, farete di tutto per entrare nei suoi favori, quando invece dovreste chiedere più fatti e meno parole.

Capricorno: la vostra ansia e il tenere tutte le emozioni celate nel vostro cuore vi limitano il campo d'azione in ambito sentimentale, che così fatica a crescere.

Va bene approfondire gli affetti in famiglia, ma uscite e aprite il vostro cuore ai nuovi amori, dandovi un'altra possibilità di essere felici.

Acquario: siete molto indecisi sul da farsi in ambito amoroso e potreste essere attratti da svariate persone contemporaneamente. Questo atteggiamento vi è conferito da una Luna in opposizione che vi sfida a capire meglio cosa volete dall'amore.

Pesci: la bramosia di ritirarvi in un rifugio solo vostro a meditare e fantasticare è forte, ma in questo modo vi priverete delle opportunità amorose che Venere vuole elargirvi. Allora uscite e non temete, forti di una consapevolezza che affianca il materialismo all'intelletto.