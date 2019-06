Gli astri del giovedì, sentinelle del cielo e di ciascun segno zodiacale, incrociano le loro energie nelle previsioni astrali dedicate ai cuori solitari, dettando legge sulle opportunità amorose. Di seguito l'Oroscopo dell'amore per i single segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: quello di cui avete bisogno è una storia che sia romantica ma anche concreta. Non vi accontenterete di un partner qualunque, vorrete quello che risponda ai vostri canoni prestabiliti.

Avete le idee chiare e siete sulla buona strada, attenzione solo a quello che dite, le vostre parole potrebbero essere travisate.

Toro: siete alla ricerca di affetto, di attenzioni e Venere nel vostro cielo ve le garantisce. Dovrete solo lasciarvi andare alle nuove occasioni amorose con maggiore elasticità. C'è una gran voglia di rinnovamento, seguitela e sarete vincitori.

Gemelli: in amore, ricercherete una persona che vi conquisti con la sua intelligenza e il suo modo di comunicare.

L'oroscopo dell'amore per i single, 6 giugno.

Venere e Urano dal domicilio del Toro vegliano su di voi e vi elargiscono fortuna, ma spetterà a voi trovare un possibile futuro partner che vi lasci liberi di volare, inseguendo nuove idee e nuovi stimoli.

Cancro: molto sensibili con la Luna nel segno, sarete perspicaci nel prevedere i pensieri di chi vi corteggia, seguendo un sesto senso molto profondo, garantitovi dall'astro d'argento. Il vostro mondo interiore con la Luna nel segno di certo è fragile e in cerca di nuovi rapporti affettivi.

Leone: passionali e sognatori, avete bisogno di un partner che vi garantisca dolcezza e sicurezza. Ricercate una persona che vi affascini con le parole, sarete talmente presi da questa nuova modalità di corteggiamento che non riuscirete a resistergli e il Sole dal cielo dei Gemelli illuminerà il vostro cuore.

Vergine: approfondite di più la vostra sfera sociale, uscendo più spesso e organizzando incontri fortunati per l'amore. L'influsso mercuriano dal domicilio del Cancro vi è favorevole e vi apre a una parlantina loquace, con cui potrete ipnotizzare una presunta conquista amorosa.

Previsioni astrali e opportunità sentimentali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete molto emotivi per via dell'influsso di Marte e Mercurio in quadratura. Anche se siete in attesa di risposte positive per l'amore, occorre che siate più pazienti e che aspettiate ancora un po', quando i transiti planetari saranno favorevoli.

Scorpione: amate affiancare alla vostra passionalità anche una stabilità amorosa e la ricercherete ampliando le vostre conoscenze e i contatti.

Mercurio è in trigono rispetto al vostro cielo e vi insegna a dialogare in modo sano, captando il pensiero di chi vi sta vicino.

Sagittario: sono previste splendide sorprese per voi amici del Sagittario, tutto è in movimento e ogni giorno si colorerà in modo esclusivo e diverso. Cercate di vincere un certo desiderio di rimanere in casa, prodotto da Marte in Cancro: uscite e andate incontro alla vita con fiducia.

Capricorno: di energia ne avete da vendere, solo che volete stare per conto vostro privandovi di alcune opportunità interessanti per l'amore.

Siete coscienti che dovete dare una svolta alla vostra situazione sentimentale e anche Plutone in sinergia con Saturno nel vostro cielo vi esortano a prendere una decisione proficua per l'amore.

Acquario: apparite piuttosto insofferenti e impulsivi nei confronti dell'amore. Di sicuro non accetterete consigli da parte di parenti e amici, seguendo un istinto alquanto confuso che vi fa fare e disfare con una facilità unica. Ancora un po' e i transiti planetari baceranno il vostro segno.

Pesci: l'astro marziano nel cielo astrologico del Cancro instaura nel vostro cuore il bisogno di trovare un partner stabile, che abbia lo stesso desiderio di mettere su famiglia. Analizzate tutto nel dettaglio, forse qualcuno aspetta proprio il vostro sì.