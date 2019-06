Siamo arrivati all'ultimo giorno di giugno. Come si concluderà questo mese per i dodici segni zodiacali? Scopritelo leggendo l'Oroscopo del 30 giugno con le previsioni astrologiche della giornata di domenica su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – In questa giornata devono agire tutti coloro che vogliono vivere meglio. Nei prossimi giorni ci sarà l’opportunità di recuperare un sentimento o portare avanti un progetto. Sapete bene cosa fare e riuscite sempre a dare il meglio di voi.

Tutto prosegue secondo i piani: siete di nuovo in gioco.

Toro – Si prevede una giornata noiosa. Evitate qualsiasi complicazione e agitazione. Allontanatevi dalle persone che sono fonte di disagio, meglio fare buon viso e cattivo gioco. Alcuni di voi hanno dovuto cambiare stile di vita, ma non per colpa loro.

Gemelli – Periodo in cui avete bisogno di comprensione e di affetto. Chi ha un'azienda o un negozio ha alcuni problemi poco chiari. Meglio fare le solite cose, così si sbaglia di meno.

Tutti i cambiamenti e i nuovi progetti sono difficili da gestire, quindi è meglio tenere quello che già si possiede.

Cancro – Questa domenica porta allegria e voglia di amare. Alcuni dovrebbero fare chiarezza. Mettere alle strette una persona che non la racconta giusta. Chi vive due storie, deve fare subito una scelta prima che vengano a galla delle verità scomode.

Leone – Giornata che invita alla cautela. Avete bisogno di ritrovare quella serenità che avete smarrito da tanto tempo.

Dovete accumulare energia per iniziare una nuova settimana di sfide. In amore dovete usare le parole adatte per ricucire il vostro rapporto con il partner. Dovete raccontare la verità, se davvero ci tenete alla persona amata. Basta bugie e sotterfugi.

Vergine – Giornata interessante per i rapporti sociali. Periodo liberatorio e senza troppe opposizioni. Avrete modo di ottenere quel rispetto che fino ad ora è mancato. Maggiore soddisfazione e novità nel mese di luglio. In amore sarete socievoli e deliziosi.

Previsioni di domenica 30 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata che v'invita a prendere una pausa di riflessione che deve essere spesa in amore. Per via dei continui contrasti con il vostro partner è bene prendere una decisione definitiva e mettere le cose in chiaro tra voi due. Nel lavoro non dovete dare tutto per scontato, anzi c'è molto da rivedere specialmente su alcuni progetti che state portando avanti.

Scorpione – Questa domenica avete tanta voglia di fare.

Spesso vi complicate la vita perché cercate situazioni complicate, siete attratti dal mistero. Nel lavoro dovete capire se continuare o no un progetto. Dovete riflettere con calma.

Sagittario – Vi ponete sempre nuovi obiettivi e preferite fare cose diverse dagli altri. In questo periodo potete agire liberamente. Nuove emozioni sia nel lavoro che negli incontri. In amore dovete cercare di capire perché avete creato problemi all'interno della coppia.

Può anche essere che abbiate avuto aspettative troppo alte fin dall'inizio e che ora vi sentite delusi e ingannati. Si consiglia di parlarne con il partner e cercare di comprendere anche il suo punto di vista.

Capricorno – Avete bisogno di riflettere con calma e dimenticare il passato. Quando vi crolla tutto addosso, in amore o sul lavoro, dopo un po' di silenzio avete voglia di rivincita. Dovete entrare nel vostro io e capire i problemi e superarli. I nuovi incontri non possono sostituire certe storie finite. Il vostro obiettivo è di trovare un equilibrio salutare.

Acquario – Avete accumulato molta stanchezza per alcune situazioni che vi hanno creato problemi. Alcuni di voi vogliono chiudere alcune faccende che sono dannose, soprattutto per la psiche. Dovete fare una revisione sia in campo lavorativo che sentimentale.

Pesci – In questa giornata di domenica dovete amare con molto trasporto. Nella prossima settimana potrebbe arrivare una buona notizia anche in campo economico, magari un rimborso. In amore potete scegliere se continuare a costruire muri più alti intorno a voi oppure iniziare a costruire una buona comunicazione all'interno della coppia. Le attuali energie planetarie vi stanno offrendo la scelta di aggrapparvi a certi rancori oppure creare un solido ponte tra voi e la persona amata. Fate la vostra scelta.