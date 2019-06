L'Oroscopo di martedì illumina ciascun segno zodiacale, elargendo dei consigli utili per i sentimenti e per il successo professionale. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Buone opportunità nell'oroscopo di martedì

Ariete: sono in vista dei cambiamenti soddisfacenti per voi amici dell'Ariete, che potrebbero riguardare la vostra professione o gli affetti. In ogni caso la vostra mente è aperta a questo rinnovamento e beneficia di un'ampia capacità di analisi.

Toro: una grande curiosità intellettuale vi spinge a fare di più in ambito lavorativo e Urano vi garantisce dei flash geniali che vi indicheranno un'occasione da cogliere al volo. In amore, approfondite maggiormente i sentimenti e tenete a bada questo spirito di indipendenza.

Gemelli: i vostri rapporti amorosi sono mitigati dal connubio Sole-Luna che vi garantisce stabilità affettiva e comprensione reciproca. Sarete molto magnetici e intuitivi, conquistando un posto di riguardo anche in ambito lavorativo, grazie alla vostra socievolezza e simpatia.

L'oroscopo di domani 4 giugno.

Cancro: le relazioni con gli altri potrebbero essere poco soddisfacenti a causa di un'opposizione Marte-Saturno che si fa sentire. I conflitti interiori e le tensioni amorose sono nascoste bene da voi Cancro, ma tenendo tutto dentro prima o poi queste sensazioni potrebbero comunque salire a galla.

Leone: la vostra forza interiore è tanta grazie alla Luna che nella casa astrologica terza, incrocia le sue energie con un Sole vitale. Sentirete forte il bisogno di primeggiare, nel lavoro o in amore, con orgoglio e non perdendo mai punti sulla vostra individualità.

Molto al centro dell'attenzione, vi adombrerete se gli altri non vi danno il peso che ritenete di meritare.

Vergine: la Luna insieme al Sole e in aspetto sfavorevole rispetto al vostro cielo, vi rende indecisi e capricciosi. I rapporti interpersonali sono colpiti da una timidezza e un pessimismo che vi limita, facendovi perdere delle interessanti opportunità. Non siate superficiali e inconcludenti anche in ambito lavorativo, Urano cerca di attuare un cambiamento ma dovrete affrontarlo con maggiore coraggio.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete baciati da un Sole favorevole che vi procura guadagni anche se la Luna dai Gemelli vi mette in guardia, ricordandovi di non fidarvi dei colleghi o di chi potrebbe cercare di raggirarvi. L'amore per voi amici della Bilancia è in ripresa.

Scorpione: c'è un po' di tensione accumulata in voi amici dello Scorpione, ma Marte vi aiuta a esternarla al meglio, praticando un po' di sport o svolgendo un hobby che vi rilassa.

In amore, siete molto scettici e incerti su una persona che attualmente è presente nella vostra vita amorosa.

Sagittario: Giove nel vostro cielo vuole ampliare il vostro benessere ma una Luna dirimpettaia illumina la vostra irrequietezza, il vostro desiderio di protezione. L'esuberante e il sensibile si scontrano nel vostro cielo e siete molto combattuti sul da farsi, indecisi se seguire il vostro istinto di libertà o il vostro desiderio di essere amati.

Capricorno: una certa irritabilità viene prodotta da un incrocio planetario di Saturno con Marte che produce in voi uno spiccato senso di inadeguatezza. Alcuni 'colpi bassi' inferti dai colleghi vi creano una tensione interiore, accumulata dal fatto che non avete reagito apertamente. Tutto ciò si ripercuote anche sulla tranquillità sentimentale, allora che ne dite di rivedere il tutto?

Acquario: il vostro stato d'animo è in tumulto per via di alcune tensioni che si manifestano in modo imprevedibile. Soprattutto in amore, ma anche in ambito economico, le problematiche si fanno sentire ma i transiti planetari stanno attuando un cambiamento positivo che avverrà in modo graduale.

Pesci: la stanchezza si fa sentire, soprattutto in ambito lavorativo e in amore sentirete che qualcosa non vi convince. Cercate di concentrarvi sulle vostre possibilità, trovando una soluzione giusta per ogni vostra sfera vitale.