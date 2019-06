L'Oroscopo della prima settimana di luglio si prospetta tesa per il Sagittario, mentre l'Acquario potrà avere da ridire sul partner. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per il periodo compreso fra lunedì 1 e domenica 7 luglio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la Luna sarà nel vostro segno, ma dovrete essere voi a prendere le giuste iniziative. Una bella amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Chi gestisce un'attività lavorativa in proprio potrebbe ottenere degli ottimi profitti.

Toro: qualcuno potrebbe avere da ridire sul proprio partner ed innescare delle accese discussioni. In questo periodo non siete particolarmente disposti ad accontentarvi, ma cercate di far andare le cose per come volete voi. Dovrete cercare di portare molta pazienza e di non fare mosse troppo affrettate.

Gemelli: in questa settimana da lunedì 1 a domenica 7 luglio, potreste trovarvi a prendere delle decisioni. Chi sta frequentando due persone contemporaneamente potrebbe essere messo alle strette.

Ultimamente vi siete chiusi troppo in voi stessi e avete bisogno di qualcuno che vi faccia sorridere.

Cancro: la situazione lavorativa sembrerà essere molto tranquilla. Chi ha una relazioni a distanza potrebbe sentirsi solo e valutare se chiudere la propria storia o meno. Cercate di sfogarvi con i vostri familiari, che sicuramente sapranno darvi i giusti consigli.

Leone: i sentimenti e le relazioni sembrano non essere proprio al top. Chi sta vivendo una crisi coniugale da tempo sembra non riuscire a trovare una via d'uscita.

Attenzione alle finanze: potrebbe verificarsi una spesa non programmata.

Vergine: in questa settimana dall'1 al 7 luglio Venere sarà dalla vostra parte e quindi sarà più facile per voi gestire l'ambito sentimentale. Qualcuno sta facendo dei progetti a lungo termine, altri hanno iniziato da poco una relazione. In questo periodo così fortunato è opportuno che spingiate al massimo sul lavoro.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: le relazioni nate nell'ultimo periodo sembrano essere molto importanti.

Se c'è qualcuno che vi piace fatevi avanti e non attendete ancora tempo. A livello lavorativo potrebbe essere chiesto un trasferimento. Cercate di essere molto accurati e scrupolosi nel valutare tutti gli aspetti di un possibile cambiamento.

Scorpione: in questa settimana dall'1 al 7 luglio potrebbe esserci qualche disguido con il partner. Purtroppo in questi giorni non sarà facile ottenere i risultati sperati. Qualche collega di lavoro potrebbe non essere d'accordo con le vostre idee e provare ad ostacolarvi.

Sagittario: i rapporti arrivati al capolinea verranno finalmente archiviati. Non è il caso che perdiate tempo in situazioni poco produttive per voi. Cercate di cambiare aria e dedicarvi a ciò che vi rende felice. Da evitare le persone negative.

Capricorno: chi è senza lavoro potrebbe ricevere qualche proposta molto interessante, mentre i già occupati potrebbero ricevere una lieta novella. In amore siete molto esigenti e non amate chi non vi rende partecipe della propria vita.

Cercate di non essere troppo 'pesanti' e di lasciare la giusta libertà al partner.

Acquario: la settimana da lunedì 1 a domenica 7 luglio non porterà molta felicità con se per voi. Qualcuno potrebbe essere alle prese con qualche problema economico e cercare un nuovo lavoro. In ambito sentimentale non si sentiti compresi dal partner.

Pesci: in questi giorni è molto probabile che dovrete dedicare molto più tempo al lavoro rispetto che all'amore. Se avete accanto il partner giusto, sicuramente capirà. Avete una meta molto importante da raggiungere e state facendo di tutto per arrivarci il più presto possibile.