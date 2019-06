Appuntamento giornaliero con l’Oroscopo del 13 giugno. La giornata di giovedì risulta risolutrice e florida per alcuni segni dello Zodiaco mentre gli altri devono fare i conti con le persone invidiose, sempre pronte a mettere il bastone fra le ruote. Di seguito, le previsioni astrologiche per i dodici simboli zodiacali.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Giornata apprezzabile e risolutrice. Tanti di voi stanno cercando le parole giuste per farsi valere.

Pubblicità

Pubblicità

Alcuni potrebbero iniziare un lavoro part-time, altri stanno facendo più cose contemporaneamente. Tutto questo è impegnativo ma porta qualcosa di nuovo. Momento con molta energia anche in amore, se avete da recuperare.

Toro – È una giornata sottotono e che lascia un po' a desiderare. Sarà la stanchezza che avete accumulato negli ultimi tempi. Particolarmente pesante è per coloro che vivono un rapporto difficile. Se fino a ora siete stati tolleranti con chi non la raccontava giusta, adesso non sarà più così.

Oroscopo 13 giugno: Toro 'sottotono', Pesci in fase di ripensamento

Gemelli – Giornata florida. La vostra mente potrebbe correre in corsie diverse, con idee fantastiche su come le cose dovrebbero essere fatte. Il problema è come comunicare queste idee in un modo che hanno senso. Attenzione, molti potrebbero vedervi come una minaccia alla loro autorità. Anche se rifiutano le vostre idee, non arrendetevi. Combattete per il vostro diritto di essere ascoltati e rispettati. In amore avete una decisione importante da prendere.

Pubblicità

Fate molta attenzione alla forma fisica.

Cancro – Giornata importante per la rinascita di nuove emozioni. Dal punto di vista lavorativo e contrattuale ci saranno situazioni da sanare. Alcuni di voi dovranno cambiare obiettivi, chiudere dei progetti e sistemare cose che non funzionano. In amore lasciatevi andare e divertitevi con la persona amata.

Leone – Avete tantissime idee in mente ma avete anche molte persone che vi remano contro. Questo capita se siete circondati da persone che non capiscono cosa desiderate e quali sono i vostri obiettivi.

Fate attenzione ai soldi. Ultimamente avete speso troppo. Si consiglia di stare lontani dalle polemiche.

Vergine – È un periodo di grande crescita, anche se potreste avere la sensazione che, nonostante il duro lavoro che avete svolto, manchi ancora qualcosa. Forse la cosa che state cercando è un momento tenero con una persona amata. Smettete di cercare in lungo e in largo perché ciò che state cercando è proprio sotto il vostro naso.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia – Se negli ultimi tempi avete accettato un grosso progetto, ora siete stanchi e sentite un grande peso sulle spalle.

Pubblicità

Vi piace emergere e siete anche vanitosi, spesso vi caricate di responsabilità e in più soffrite di stati ansiosi. Tenere sotto controllo le ansie e le emozioni negative.

Scorpione – Coloro che vi frequentano sanno quanto siete agitati e permalosi. Se una relazione con qualche crisi è arrivata fino ad adesso, significa che il peggio è passato. Forse nel lavoro ci saranno dei cambiamenti.

Sagittario – Finalmente dopo una fase di attesa stanno arrivando delle novità.

Pubblicità

Molti di voi possono iniziare a fare progetti. In questa giornata ci saranno buone emozioni in campo sentimentale.

Capricorno – Giornata all'insegna della tranquillità, anche se qualche arrabbiatura ci po' stare. In questo momento avete bisogno di vedere le cose con chiarezza altrimenti si potrebbero creare disagi. Dovete cercare di non perdere le staffe di fronte alle persone che vi remano contro e che vi fanno delle provocazioni.

Acquario – A volte, molti di voi appaiono un po' folli davanti agli occhi di tutti. Questo modo di fare potrebbe portare disagio. Spesso capovolgete la situazione e subite degli incidenti di percorso. Forse avete bisogno di più amore.

Pesci – Un po' di stanchezza si fa sentire. Probabilmente fate delle cose che non vi piacciono e vorreste fare altro. Potrebbe essere una giornata di ripensamento in amore, alcuni già da tempo stanno cercando di superare una crisi. Non è facile ammettere un distacco o una disfatta. Fate una vacanza, di solito ‘chiodo schiaccia chiodo'.