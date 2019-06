L'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno vede molta fortuna per l'Acquario, mentre i Capricorno potranno dover fare i conti con qualche disguido. .

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: Venere e Mercurio si trovano in congiunzione sul vostro segno zodiacale e finalmente potrebbero arrivare delle belle notizie per voi. L'amore sarà al top, dunque è il periodo adatto per rivelare i vostri sentimenti alla persona che vi piace. Chi è già impegnato potrebbe ritrovare una certa affinità di coppia.

Toro: tante soddisfazioni stanno per arrivare, specialmente in ambito lavorativo. Giovedì e venerdì saranno giornate molto fortunate per fare nuovi progetti. Qualche disguido potrebbe invece nascere in famiglia.

Gemelli: belle novità all'orizzonte per i nati sotto il vostro segno zodiacale in questa settimana dal 17 al 23 giugno. A livello professionale potrebbe arrivare una conferma che da tempo attendevate. Attenzione però alla giornata di domenica che vi sarà contraria.

Cancro: l'ultimo periodo non è stato per voi al massimo delle aspettative. Finalmente però sembra che abbiate ritrovato in voi un po' di serenità e tranquillità che avevate perso. Luna sul vostro segno zodiacale vi renderà molto ottimisti e felici per il vostro futuro.

Leone: Lune e Marte in congiunzione vi regaleranno momenti di felicità in questa settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno. Molte emozioni vi riempiranno le giornate, soprattutto se avete conosciuto da poco una persona che vi piace.

Agite sempre con cautela e non siate mai frettolosi.

Vergine: le prime giornate della settimana saranno parecchio nervose per voi: dovrete affrontare un po' di stress a causa della vostra vita lavorativa molto frenetica al momento. Nel weekend il vostro umore migliorerà e potrete finalmente godervi un po' di relax.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: dovrete esser molto forti e resistere ad alcuni blocchi lavorativi che potrebbero rendervi parecchio nervosi.

La Luna vi regalerà un po' di fortuna in ambito sentimentale, dove la situazione sarà decisamente migliore.

Scorpione: questa settimana dal 17 al 23 giugno sarà parecchio altalenante per voi. Le prime giornate della settimana avrete Mercurio dalla vostra parte, che sosterrà tutti i vostri progetti. Nel weekend invece, qualche piccolo problema sentimentale potrebbe portarvi ad essere giù.

Sagittario: in questo periodo vi sentite molto demotivati, anche se nella realtà non c'è nessun motivo per esserlo.

Dovrete cercare di ritrovare la serenità e di non perdere la fiducia nella vostre capacità. Circondatevi di persone positivi.

Capricorno: Luna in opposizione potrebbe tirarvi qualche brutto scherzo. Se avete in ballo dei progetti lavorativi, non siate troppo frettolosi ma cercate di aspettare l'occasione più adatta per farvi avanti. Qualche discussione con il partner non mancherà tra venerdì e sabato.

Acquario: in arrivo belle notizie nella settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno.

La relazioni sentimentali sono favorite dalle stelle e porteranno grandi soddisfazioni nella vostra vita. Il lavoro sembra essere al top.

Pesci: avete dovuto affrontare delle settimane piuttosto pesanti e adesso state risentendo di un po' di stanchezza. Cercate di rilassarvi in questa settimana e di non stressarvi troppo sul lavoro.