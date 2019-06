Il fine settimana che va dal 15 al 16 giugno sarà caratterizzato dal relax e dal riposo per molti segni zodiacali, come Ariete e Leone. Al contrario, per molti altri segni sarà una giornata stressante, come ad esempio per la Vergine. Altri invece decideranno di passare il weekend in vacanza con la famiglia, come lo Scorpione e il Sagittario. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo per il prossimo fine settimana, dal 15 al 16 giugno 2019.

Previsioni 15-16 giugno

Ariete: sarete particolarmente stanchi durante il fine settimana e deciderete di rilassarvi: divertirvi in spiaggia con la vostra famiglia o con i vostri amici.

Voto - 7.

Toro: le vostre finanze sono aumentate e ora potrete godervi un weekend all'insegna del riposo con chi amate. Voto - 7,5.

Gemelli: passerete il vostro weekend con gli amici. Inoltre, i single potrebbero riuscire a trovare la loro anima gemella. Voto - 8.

Cancro: il vostro rapporto con il partner sembra essersi ristabilito e ora deciderete di godervi il weekend in compagnia dell'amato bene, passando delle serate indimenticabili. Voto - 8.

Leone: potete finalmente dedicarvi a voi stessi e deciderete di concedervi una breve vacanza fuori città durante questo fine settimana.

Previsioni oroscopo fine settimana 15-16 giugno 2019

Voto - 7,5.

Vergine: sarà un fine settimana all'insegna dello stress. Sarete inoltre giù di morale a causa della stanchezza e rischierete di causare una lite con il partner. Voto - 6.

Bilancia: potrebbe esserci qualche litigio di coppia, deciderete di passare il fine settimana in compagnia degli amici e non con l'amato bene. Voto - 6.

Scorpione: passerete il vostro fine settimana riposandovi. Sarà una buona occasione per rafforzare la vostra relazione di coppia, passando alcune serate indimenticabili.

Voto - 7,5.

Sagittario: passerete una parte del vostro weekend al lavoro. Riuscirete a trovare il tempo per dedicarvi ai vostri cari e al relax. Voto - 7,5.

Capricorno: sarete particolarmente giù di morale, potreste causare qualche discussione al lavoro con i vostri colleghi o con il partner. Cercate di non essere nervosi. Voto - 6.

Acquario: weekend in ripresa per i nativi del segno. Dopo alcune divergenze in famiglia, ora potete godervi un weekend in vacanza con i vostri cari e divertirvi.

Voto - 7,5.

Pesci: il partner vi proporrà di passare il fine settimana in vacanza per cercare di scacciare quella malinconia che avete da tempo. Potrebbe essere una buona occasione per distrarvi qualche giorno. Voto - 7,5.