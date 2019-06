Nuovo appuntamento quotidiano con l’Oroscopo del 19 giugno. Le previsioni astrologiche su lavoro e amore sono pronte a rivelare i cambiamenti e le novità che gli astri porteranno ai dodici segni zodiacali.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – In questi giorni avete così tanto da fare che vi sentite stanchissimi. Molti di voi, per il troppo stress, hanno dovuto fare un controllo medico. Sotto stress anche chi deve superare un esame o una prova.

Pubblicità

Pubblicità

Per coloro che hanno un tono aggressivo, si consiglia di mantenere la calma. In amore sarete molto romantici, ma anche confusi. Potreste non essere sicuri dell'affetto che nutrite per una persona particolare.

Toro – Giornata importante per le emozioni, sarete più intraprendenti nelle relazioni umani. Potreste trovare nuovi amici o trascorrere il tempo con quelli vecchi. È molto probabile che la vostra vita amorosa s'intensifichi. Siete abbastanza equilibrati con i vostri soldi.

Risparmiateli per organizzare una piccola vacanza estiva.

Gemelli – Questa giornata riserva alcune sorprese per voi. Aspetti della carriera vi spingono a mettere più impegno e tanta energia. Non avete tempo per il divertimento, eppure scoprirete di aver speso più di quanto vi aspettavate e, quindi, siete costretti a fare qualche taglio. Sarà una giornata intensa per i rapporti. In alcune coppie si discute di soldi non solo per degli acquisti, ma anche per una questione legale.

Pubblicità

Cancro – State facendo di tutto per ottenere il meglio in campo lavorativo. Se da poco avete aperto un'attività non è escluso che dovete cambiare qualcosa. In amore, è un momento di riavvicinamento per coloro che si vogliono bene.

Leone – In questa giornata siete più generosi del solito. Se nelle scorse settimane avete buttato via un rapporto, ora dovete evitare gesti sbagliati in amore. Sul campo lavorativo, è il momento di sbarazzarsi di tutto ciò che si frappone tra voi e il raggiungimento dei vostri obiettivi.

Vergine – Vivete una fase particolare. Anche se questa potrebbe essere una giornata dedicata al relax, una vocina vi sta dicendo di lavorare. Inoltre, le persone che vi circondano continuano a chiedervi consigli, pareri e aiuto per i loro affari quotidiani. Tutto ciò vi agita e il vostro fisico ne soffre.

Previsioni di mercoledì 19 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia – Siete sotto stress, anche se avete un incarico o qualcosa importante da fare.

Pubblicità

State studiando nuove strategie ma ancora dovete decidere da che parte stare. Alcuni di voi hanno una certa intolleranza verso coloro che non hanno aiutato nei momenti di difficoltà. Questo vale soprattutto in campo sentimentale.

Scorpione – Mercoledì particolare per coloro che vogliono innamorarsi. È il momento ideale per trovare l'anima gemella. La vostra energia, però, potrebbe essere un po’ dispersa. Anche se le vostre giornate sono piene di attività, andate a letto sempre con la sensazione di non aver fatto niente.

Pubblicità

È il tempo di dare la priorità. Dovete esaminare tutte le cose che fate per gli altri e quelli che fate per voi stessi. Potreste essere sorpresi per lo squilibrio che avete creato nel vostro mondo. Approfittate di questa giornata per dedicarvi solo a voi stessi.

Sagittario – Per molti di voi non è il periodo giusto per grandi storie. Chi ha una storia da qualche tempo la mantiene, chi ha due storie è molto confuso. In questo momento è più importante equilibrare i conti e portare avanti progetti lavorativi che erano fermi da qualche tempo. Dosate il linguaggio, potreste avere disagi.

Capricorno – Giornata in cui vi sentite sotto pressione ed emotivamente bloccati. Forse percepite che la vostra natura amorevole non è abbastanza apprezzata. Nel lavoro possono esserci cambiamenti che ancora devono maturare. Anche se è una giornata vivace e piena di energia, preferite stare a casa e poltrire.

Acquario – Periodo difficile per risolvere certi problemi. Di solito andate sempre controcorrente e fate fatica a tenere la giusta strada. Ultimamente state cercando di dare una regola alla vostra vita, soprattutto sentimentale. Periodo di rinnovo per il vostro conto bancario in difficoltà.

Pesci – Dedicatevi di più all'amore. Siete romantici e dovrete avere una persona vicino che vi assomigli. Evitate i rapporti non equilibrati. Nel lavoro, potreste sentire che le vostre risorse si sono esaurite e avete voglia di gettare la spugna. Non mollate! Oggi potrebbe essere la giornata peggiore della vostra vita, ma non significa che dovreste fare l’eremita. Potreste essere più lunatici del solito, ma l’umore migliorerà.