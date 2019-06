Nella giornata di lunedì 24 giugno, molti segni zodiacali saranno particolarmente allegri e questo li aiuterà ad affrontare al meglio la giornata, come nel caso dell'Ariete. Al contrario, altri segni come il Toro saranno alquanto nervosi, lo Scorpione sarà orgoglioso delle sue azioni, mentre Gemelli sarà particolarmente attivo al lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 24 giugno 2019.

Previsioni oroscopo 24 giugno 2019 segno per segno

Ariete: sarete molto allegri questo lunedì anche se avrete alcune faccende da sbrigare piuttosto complesse.

Per quanto riguarda la vostra relazione di coppia potrebbe essere un lunedì diverso dal solito. Voto - 7,5

Toro: inizierete la giornata in modo errato in quanto una piccola discussione mattutina con il vostro partner potrebbe rendervi nervosi anche al lavoro e scatenate una lite di poco conto. Voto - 6

Gemelli: state recuperando il tempo perso lavorando sodo e talvolta facendo le ore piccole. Ora avrete modo di rilassarvi un po' dopo tale fatica.

Voto - 7

Cancro: sarete particolarmente generosi questo lunedì e aiuterete un collega al lavoro rimasto in difficoltà. Potrebbe essere inoltre una buona occasione per cercare di ritrovare l'amore. Voto - 7,5

Leone: i vostri successi al lavoro e l'aumento delle finanze vi spingeranno a passare un lunedì all'insegna dello shopping. Occhio però a non spendere troppo. Voto - 7,5

Vergine: sarete particolarmente stanchi e non avrete voglia neanche di andare al lavoro.

Fortunatamente il saprà come farvi tornare attivi. Voto - 6,5

Bilancia: sarete particolarmente attivi al lavoro e questo aiuterà ad incrementare i vostri guadagni. Attenzione però a non spendere i guadagni extra. Voto - 7

Scorpione: nonostante abbiate un bel po' di lavoro da portare a termine, sarete molto orgogliosi per chiedere aiuto ad un vostro collega. Voto - 6,5

Sagittario: sarà una giornata tra alti e bassi al lavoro questo lunedì in quanto avrete alcuni impegni molto semplici ma anche altri che potrebbero causare in voi del nervosismo.

Voto - 7

Capricorno: la vostra superficialità nei confronti del partner causerà qualche litigio. Non pensate di avere a tutti i costi ragione in quanto potreste solo peggiorare le cose. Voto - 6

Acquario: la vostra creatività e uno spiccato spirito d'iniziativa saranno la chiave del successo per una giornata ricca di guadagni al lavoro. In più, vi aspetta una serata grandiosa in compagnia del partner. Voto - 8

Pesci: sarete un po' tristi e pigri questo lunedì, considerata inoltre la grande quantità di lavoro da portare a termine.

Fareste meglio in ogni caso a rimboccarvi le maniche e a non rimanere ancora più indietro. Voto - 6,5