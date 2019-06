L’Oroscopo del 2 giugno è pronto a svelare che cosa ha in serbo la giornata di domenica per voi. Si anticipa che per alcuni segni zodiacali sarà una giornata soddisfacente e importante, per altri invece stancante e problematica. Di seguito le previsioni degli astri su amore e lavoro da Ariete a Pesci.

Oroscopo giornaliero del 2 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Il vostro è un segno particolare, sempre alla ricerca di stimoli. Vorreste un po' più di movimento intorno a voi e se ciò non accade vi fate prendere dalla depressione.

Dovete cambiare atteggiamento sia in amore che nel lavoro. Fate amicizie e create degli incontri ma tutto con semplicità perché spesso siete aggressivi nei confronti degli altri.

Toro – In questa giornata dovete superare dei piccoli problemi. Forse una persona che era essenziale per voi vi ha condizionato di molto la vostra vita. Non vi create problemi, tutto passa e le cose si sistemano. Fate ciò che è indispensabile.

Gemelli – State attraversando un periodo di nervosismo, magari per questioni lavorative che non vanno bene e alcune che funzionano solo a metà. In amore ci sono stati parecchi malintesi. Le coppie di lunga data recuperano facilmente, per altre ci vuole un po' più di tempo e collaborazione.

Oroscopo 2 giugno: Cancro dubbioso, successo per Leone

Previsioni astrali di domenica: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Spesso vi rinchiudete in voi stessi e spesso avete dei ripensamenti. Se vi capita di non avere contatti con le persone giuste subito pensate negativo. Magari in amore avete dei dubbi e tutto questo vi porta ansia. Di sicuro non si possono vivere due storie e nemmeno ripensare a una relazione passata.

Leone – Questa è una giornata piena di soddisfazioni. Tutto ciò che fate va a buon fine ed ha grande successo.

Alcuni di voi hanno avuto delle conferme, cominciate a far funzionare ogni cosa. È anche il momento di far rinascere l’amore, cercate prendere le cose al volo.

Vergine – Giornata importante in cui pensate a un cambiamento o a un trasferimento. Sicuramente vi farà piacere, ma dovete prima valutare il tutto. Magari alcune scelte possono ricadere sulla famiglia o su persone che non sono d’accordo al cambiamento di vita. Magari potreste avere persone che vi ostacolano.

Astrologia di oggi: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – Probabilmente è un periodo stancante, non riuscite a fare tutto ciò che vorreste o si pretende. In questa giornata avrete più tranquillità, cercate di non creare distanze con il partner.

Scorpione – In questo periodo avete un calo fisico e vi sentite spesso sottotono. Nervi da tenere sotto controllo, possono capitare situazioni spiacevoli. Ultimamente le relazioni sono abbastanza difficili e anche la situazione economica lascia a desiderare.

Dovete riprendere tutto in mano anche perché ora siete in un momento di forza.

Sagittario – Periodo di grandi risorse, tutto fila a vostro favore. Potrete prendere un progetto lasciato in passato o magari iniziare un nuovo, dipende solo dalle vostre scelte. Da fare attenzione al fisico, magari un’alimentazione più equilibrata vi eviterà problemi.

Previsioni su amore e lavoro: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – Molti di voi che vorrebbero progettare un matrimonio o una convivenza hanno difficoltà e vivono in un grande disagio.

Magari non hanno certezze sul lavoro e quindi non hanno possibilità economiche per progettare il lieto evento. Chi ha avuto una crisi deve aspettare che passi. Insomma, questo è un periodo un po' difficile da gestire.

Acquario – Vorreste proprio cambiare tutte le abitudini e iniziare cose nuove. Il problema è che ogni cambiamento richiede una copertura economica. Per tale ragione è difficile fare dei programmi. Giornata buona per i rapporti e le relazioni con altre persone, soprattutto per gli incontri amorosi.

Pesci – Ultimamente avete dei conflitti da gestire. Dipende da voi stabilire se un rapporto si può ricucire dopo una crisi. Sul lavoro avrete un buon recupero, potrebbe esserci anche una novità importante. Tutto ciò che fate potrà esservi di grande aiuto per il futuro.