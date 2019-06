La giornata di martedì 2 luglio, sarà particolarmente proficua per molti segni zodiacali, quali Gemelli e Leone. Sagittario sarà alquanto nervoso e avrà bisogno di un po’ di solitudine per chiarirsi le idee, mentre per Scorpione sarà una giornata da dedicare all'amore di coppia. Pesci ritroverà il buon umore, mentre Toro sarà leggermente irritato. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 2 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 2 luglio 2019 segno per segno

Ariete: considerati i guadagni delle precedenti giornate, ora avrete voglia di fare acquisti in oggetti che potrebbero tornarvi utili.

Pubblicità

Pubblicità

Ciò nonostante vi conviene fare attenzione in quanto potreste acquistare oggetti che mettere subito all'angolo. Voto - 7,5

Toro: un'importante offerta di lavoro potrebbe mettervi del nervosismo per cercare di "conquistarla" a tutti i costi. Fate attenzione a non suscitare anche il malumore dei vostri colleghi. Voto - 7

Gemelli: giornata molto fortunata e proficua per i nativi del segno. Non avrete molto lavoro da fare, ciò nonostante quel poco che dovrete fare sarà abbastanza per garantirvi degli ottimi guadagni.

Pubblicità

Voto - 8

Cancro: l'amore sarà protagonista della vostra giornata. L'affiatamento di coppia sarà particolarmente alto quest'oggi, quindi se avete delle proposte da fare al vostro partner, questo è il giorno perfetto. Voto - 8

Leone: vi sentirete particolarmente attivi sul posto di lavoro anche grazie al vostro buon umore. Questo vi permetterà di passare una grandiosa giornata senza troppi problemi e con ottimi guadagni. Voto - 8

Vergine: non vi sentirete all'altezza delle mansioni da svolgere sul posto di lavoro durante questa giornata di martedì.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Questo è dovuto anche al forte stress e nervosismo che avete da un po’. Voto - 6

Bilancia: avrete voglia di divertirvi durante la giornata di martedì e per dare sfogo alla vostra libertà, deciderete di organizzare una piccola uscita con i vostri amici che molto probabilmente non scorderete mai più. Voto - 8

Scorpione: durante la giornata di martedì, avrete un gran voglia di stare in compagnia del vostro partner in quanto oggi per voi è una giornata speciale che vorrete passare solo con la persona che più amate.

Voto - 8

Sagittario: potreste avere delle divergenze sul posto di lavoro durante la giornata di martedì in quanto un vostro collega potrebbe infastidirvi al punto da farvi perdere le staffe. Voto - 6

Capricorno: sarete particolarmente affettuosi con il partner durante la giornata di martedì. Ciò nonostante dovrete allontanarvi presto dall'amato bene in quanto avrete un importante chiamata di lavoro. Voto - 7

Acquario: la voglia di passare una serata all'insegna della passione con il partner si farà sentire notevolmente durante la giornata di martedì.

Pubblicità

Attenzione però a non causare qualche litigio di coppia. Voto - 7,5

Pesci: sarete di buon umore in confronto alle giornate precedenti e soltanto questo vi darà la giusta carica per affrontare una nuova giornata di lavoro. Voto - 7