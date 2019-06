La settimana si avvicina lentamente alla fine del suo corso. Un nuovo weekend è in arrivo e nuovi cambiamenti astrologici stanno per prendere il via. Nel dettaglio ecco l'Oroscopo di sabato 21 giugno 2019 e le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore, Lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti.

Ariete: in queste giornate ritrovate vigore in più, cosa che è mancata durante gli ultimi giorni. Evitate di fare tutte le cose di fretta, pensate bene prima di agire perché poi potreste pentirvene se commetterete un errore.

Il fine settimana in arrivo sarà importante.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale queste sono ore che portano conferme. Potreste sentire una lieve stanchezza in questo giornata, tensioni che potranno essere anche riversate in amore. Se qualcosa non va, rimandate eventuali discussioni.

Gemelli: anche se nelle ultime ore ci sono state alcune difficoltà, adesso si recupera sia in amore che nei contatti lavorativi. Le prossime giornate vedranno un ottimo cielo che riporta in auge l'amore.

Cancro: alcuni hanno cominciato qualcosa di nuovo, come un lavoro o una nuova attività. Grazie al vostro impegno riuscirete a far valere le vostre idee. Non sentite più quella sensazione di ansia degli scorsi giorni.

Leone: evitate di essere troppo critici in questa giornata, anche se avrete totalmente ragione. Alcuni non la pensano come voi, non è il caso di mandare all'aria qualcosa di importante. Attenzione ad alcune tensioni nelle prossime giornate.

Vergine: in questo momento siete forti nel lavoro ma vi sentite anche stanchi, fate particolare attenzione ad alcune persone che hanno creato problemi in passato.

Previsioni 22 giugno 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in questo momento arrivano maggiori conferme e, anche se ultimamente vi siete sentiti soli ad affrontare alcune questioni importanti. In arrivo una maggiore serenità che favorisce gli incontri d'amore.

Scorpione: con Marte nel segno state vivendo giornate che vi portano a ottenere di più, ma c'è maggiore stanchezza al momento.

Meglio fare solo lo stretto necessario sia dal punto di vista sentimentale che fisico. In serata lieve calo.

Sagittario: il lavoro è favorito in queste ore, attenzione solo ad alcune perplessità sul piano amoroso.

Capricorno: queste sono giornate decisamente migliori, più ci avviciniamo al fine settimana e più le cose andranno meglio. Dovete solo evitare di azzardare troppo a livello economico. Qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto.

Acquario: con la Luna nel segno le prossime giornate saranno importanti per capire che cosa è accaduto durante lo scorso mese.

Nel lavoro evitate di decidere tutto quanto di fretta, meglio fare le cose con calma.

Pesci se vivete un rapporto importante e non sentite più la comprensione da parte del partner potreste anche decidere di andare altrove. Al momento c'è bisogno di maggiori conferme e qualche garanzia in più.