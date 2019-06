Mercurio passa in Cancro e promette una migliore comunicazione dei sentimenti e una maggiore apertura a un dialogo positivo per le faccende amorose. Le previsioni astrali di sabato 22 giugno sono ricche di novità per ciascun simbolo zodiacale, tutte da approfondire nell' Oroscopo dell'amore per i single.

Una sensibilità buona nell'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: l'astro mercuriano in quadratura sminuisce l'effetto benefico e romantico di una Venere in posizione di sestile.

Pubblicità

Pubblicità

Sarete molto stressati e chiusi a un approccio benefico per avviare i nuovi amori. Analizzate cosa provoca questa difficoltà nelle comunicazioni.

Toro: Urano nel vostro cielo innesca una rivoluzione silenziosa e tutto a un tratto, stringerete nuovi contatti, approfondirete altre conoscenze con slancio e una certa irrequietezza che potrebbe anche farvi prendere la decisione di partire verso nuove avventure amorose.

Gemelli: una Luna benefica per voi amici dei Gemelli spinge la vostra immaginazione alle stelle, allora provate a chiudere gli occhi e a sognare, chiedendo a Venere cosa volete dall'amore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Le vostre percezioni parleranno al vostro cuore e saranno loro a indicarvi la via per raggiungere la felicità.

Cancro: in amore prendete il coraggio a quattro mani e osate, dichiarandovi a una persona che vi ha rapito il cuore. Forse per paura o scarsa fiducia in voi stessi vi nascondete e tenete celate le emozioni, adesso dovrete fare i conti con un Marte dinamico che smuove la situazione amorosa in modo favorevole.

Leone: Venere in sestile vi offre buone opportunità di progredire in amore e l'ambizione di certo non vi manca per concretizzare i vostri sogni sentimentali.

Pubblicità

Giove vi assicura fortuna quindi passate all'azione con fiducia in voi stessi, vincendo alcune insicurezze recondite che la Luna sprigiona dall'Acquario.

Vergine: il vostro attaccamento alla famiglia di origine è forte e nel focolare domestico vi sentite protetti e coccolati, ma stando a casa non riuscirete a mettere in pratica i vostri progetti amorosi. Uscite più spesso e andate incontro all'amore, c'è un universo sconfinato che vi attende.

Nuove storie nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna in posizione favorevole vi rende simpatici e gioviali.

Sarete quindi molto allegri e pronti a un divertimento che coinvolge tutti. Nella vostra interiorità tuttavia c'è un velo di malinconia provocato dalle vostre paure e insicurezze, difficile da rimuovere.

Scorpione: è tempo di coltivare le amicizie e dedicare maggiore attenzione alle nuove conoscenze. Adesso che il vostro approccio all'amore si è fatto più concreto, potrete liberamente aprirvi con maggiore sicurezza ai nuovi incontri.

Sagittario: Urano dirimpettaio sprigiona una insicurezza di fondo che vi rende irrequieti nei confronti dell'amore e Mercurio in posizione non del tutto favorevole, vi spinge a concretizzare gli incontri accelerando i tempi in maniera troppo veloce.

Pubblicità

Capricorno: così chiusi alla comunicazione nel sociale, non riuscirete a concretizzare i vostri sogni amorosi. Se da un lato Mercurio in opposizione vi rende più introversi, dall'altro una Luna amichevole vi sfida ad aprirvi alle nuove conoscenze, vincendo la paura di fallire.

Acquario: la Luna è nel vostro segno e il cambiamento della vostra sfera affettiva è alle porte, ma dovrete aprire il cuore a questa innovazione, scacciando via i pensieri negativi che vi appesantiscono nei confronti delle novità sentimentali.

Pubblicità

Pesci: sono previste splendide novità amorose per voi amici dei Pesci, quindi preparate un piano operativo per passare all'azione. Trovate un modo per concretizzare i vostri sogni e fatelo in modo divertente.