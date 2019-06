Nella settimana che va dal 24 al 30 giugno 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno, Giove nel Sagittario ed Urano nei gradi del Toro. Nettuno in Pesci e Venere in Gemelli. Mercurio si troverà nel segno del Leone mentre Marte, il Sole assieme al Nodo Lunare stazioneranno sui gradi del Cancro.

Lavoro 'top' per Gemelli

Ariete: nervosi. L'umore altalenante a cui potrebbero aggiungersi momenti di nervosismo metterà, c'è da scommetterci, a repentaglio l'avanzamento della carriera lavorativa.

Un atteggiamento diplomatico sarà da preferire.

Toro: uggiosi. Sino a mercoledì la dissonanza planetaria si farà probabilmente sentire abbassando l'umore e la voglia di fare dei nati del segno. Le faccende amorose avranno bisogno di qualche attenzione supplementare nel weekend.

Gemelli: Lavoro a gonfie vele. Da una parte le relazioni sentimentali potrebbero nascondere qualche insidia ma dall'altra le questioni lavorative procederanno col vento in poppa ed i nati Gemelli riceveranno, di conseguenza, anche delle belle soddisfazioni.

Cancro: famiglia d'origine. Il focus dei sette giorni per quanto riguarda i nati Cancro sarà orientato, con ogni probabilità, verso la famiglia originaria dove il loro supporto risulterà apprezzato.

Lavoro a gonfie vele per il Leone

Leone: lavoro a gonfie vele. Gli Astri sorrideranno questa settimana ai nativi che lavoreranno con grinta e tenacia riscuotendo copiosi frutti economici. I progetti lavorativi avanzeranno più velocemente di quanto preventivato.

Vergine: nemici in vista. Sette giorni da attenzionare quelli che probabilmente attenderanno i nati Vergine visto che le influenze planetarie potrebbero mettere nel loro percorso un'amicizia che, nel corso del periodo si rivelerà l'opposto.

Bilancia: acquisti. Sino al fine settimana tutto scorrerà in maniera tranquilla ed abitudinaria ma dalla sera di venerdì i nativi, con ogni probabilità,vorranno concedersi il lusso di un acquisto desiderato da tempo.

Scorpione: affaticati. Le prime due giornate potrebbero risultare parecchio stressanti per i nati del segno in ambito lavorativo. Per fortuna il quadro astrologico tenderà al sereno a partire da giovedì.

Attriti amorosi per Pesci

Sagittario: routine. Settimana di fine giugno senza troppe novità o scossoni di sorta quella che probabilmente affronteranno i nati del segno. Nel weekend una leggera apatia potrebbe sorprenderli.

Capricorno: capricciosi.

Una tra le peculiarità dei nativi potrebbe venir fuori, ovvero l'esser capricciosi,specialmente in ambito amoroso. Venerdì, però, il partner potrebbe averne abbastanza e mettere i puntini sulle 'i'.

Acquario: focus amicale. Amore e lavoro non desteranno particolari preoccupazioni così che i nati del segno potrebbero optare per il divertimento. Qualche serata con gli amici di sempre gli servirà per ricaricare le batterie.

Pesci: attriti amorosi.

Le questioni di cuore potrebbero risentire di qualche asperità durante questa settimana e nelle coppie già traballanti sfociare in nervose discussioni per futilità.