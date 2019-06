Nella giornata di mercoledì 26 giugno, molti segni zodiacali potrebbero avere qualche problema di coppia, come i nativi del Sagittario e della Vergine. Cancro e Capricorno invece potrebbero dedicarsi agli acquisti. Amore in prima linea per i nativi del Leone, mentre Toro e Ariete potrebbero sentirsi particolarmente stanchi. Di seguito nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 26 giugno 2019.

Previsioni oroscopo 26 giugno 2019

Ariete: vi sentirete stanchi durante la giornata di mercoledì: per cercare di rilassarvi, proverete ad intavolare una conversazione con un vostro amico, ma finirete con sfogarvi sui vostri problemi personali.

Voto - 6,5.

Toro: deciderete di concedervi una pausa dallo stress del lavoro, rimanendo a casa sul divano per ricaricare le batterie. Potreste però annoiarvi. Voto - 6,5.

Gemelli: deciderete di passare la giornata tra le mura di casa, in compagnia del vostro partner con il quale cercherete di migliorare l'affiatamento di coppia. Voto - 7,5.

Cancro: grazie ai vostri ultimi sforzi sul posto di lavoro, avete ricavato più del solito e ora potete finalmente concedervi quella spesa che avevate in cantiere da un po' di tempo.

Voto - 7,5.

Leone: la prima parte della giornata vi regalerà ottimi risultati professionali, ma la vostra serata sarà incentrata soprattutto sull'amore e sull'affiatamento di coppia. Voto - 8.

Vergine: sarà una giornata negativa per i nativi del segno, in quanto il vostro nervosismo farà in modo che non riusciate nemmeno a comunicare con i colleghi o con il partner. Voto - 6.

Bilancia: sarete particolarmente nervosi durante questa giornata di mercoledì.

Controllatevi, in quanto vi aspetta un'importante giornata di lavoro. Voto - 6,5.

Scorpione: sarete finalmente più tranquilli e meno nervosi questo mercoledì e riuscirete inoltre a recuperare l'affiatamento di coppia che sembrava ormai perso. Voto - 7,5.

Sagittario: avrete a che fare con un vostro ex che potrebbe mettere scompiglio all'interno della vostra relazione di coppia. Fareste meglio a mantenere la calma. Voto - 6,5.

Capricorno: il vostro partner è nervoso.

Aspettate che si calmino le acque e provate poi a risolvere la situazione. Voto - 6,5.

Acquario: dopo alcune giornate molto pesanti, ora avrete voglia di concedervi una piccola vacanza per cercare di riposarvi. Voto - 7,5.

Pesci: sarete piuttosto giù di morale e l'unico metodo per riprendervi è cercare di fermarvi un attimo e riflettere sulla vostra situazione attuale. Voto - 6.