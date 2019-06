Inizia la prima settimana del mese di giugno 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche con il lavoro, l'amore e la salute di lunedì 3 giugno. Di seguito l'Oroscopo e le stelle per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: con la luna dalla vostra parte vivrete una bella giornata, riuscirete a sistemare delle questioni amorose e lavorative. Se desiderate chiarire alcune situazioni questo è il momento giusto per farlo.

Toro: in questo periodo sono molte le cose da affrontare, cercate di non esagerare e di prendere anche del tempo per voi.

Pubblicità

Pubblicità

Con l'arrivo della bella stagione l'ideale è programmare una bella vacanza.

Gemelli: sono in arrivo delle buone soluzioni per quanto riguarda i problemi sorti nei mesi precedenti in ambito lavorativo. In amore potreste non riuscire ad arrivare ad un compromesso con il partner, l'unica soluzione per sistemare la situazione è accontentarvi.

Cancro: se siete single e notate un certo interesse da parte di una persona evitate di tirarvi indietro, potrebbe essere la vostra occasione.

Previsioni astrologiche del 3 giugno per tutti i segni dello zodiaco

In questo periodo sono favorite le nuove conoscenze.

Leone: belle le opportunità in arrivo in campo professionale, sfruttatele per non perdere delle buone possibilità di riuscita. Occasioni interessanti anche in amore.

Vergine: in questa giornata cercate di impegnarvi al meglio per comprendere quale strada intraprendere. Non lasciatevi ingannare da qualcuno che potrebbe promettervi cose in realtà impossibili da offrire.

Stelle di lunedì 3 giugno: da Bilancia a Pesci

Bilancia: sono in arrivo delle belle conferme in campo lavorativo e amoroso.

Pubblicità

Sia nella giornata del 3 giugno che nelle prossime potrebbero arrivare buone notizie.

Scorpione: è possibile che in questo periodo dobbiate sistemare alcune questioni che riguardano il lato economico. Cercate di risparmiare per poter fronteggiare delle spese improvvise.

Sagittario: giornata sottotono per il segno, potreste sentirvi insoddisfatti per questioni che riguardano il lato professionale. Qualcuno potrebbe desiderare di cambiare aria per un po'.

Capricorno: ultimamente il lato sentimentale ha visto molte incomprensioni, se non siete riusciti a sistemare le situazioni, nonostante la vostra buona volontà, forse dovreste pensare di voltare pagina.

Acquario: l'inizio di giugno porta qualche tensione a livello professionale, potrebbero nascere delle problematiche con i collaboratori. In campo sentimentale non riuscite a comprendere ciò che realmente desiderate.

Pesci: giornata confusa per il segno quella di lunedì 3 giugno, potreste desiderare qualcosa che in realtà sarà difficile da ottenere.

Pubblicità

Miglioramenti in vista per i prossimi giorni, impegnatevi per raggiungere buoni risultati.