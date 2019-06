L'Oroscopo di domenica indirizza ciascun segno zodiacale verso la strada giusta, quella che raggiunge un benessere sentimentale o professionale tanto ambito. Le previsioni astrali seguenti tracciano un percorso stellare da seguire con fiducia.

L’oroscopo di domenica

Ariete: piuttosto taglienti nel modo di esprimervi, attenzione a non ferire gli altri con la vostra franchezza. Marte in quadratura vi disturba e potrebbe rendervi troppo nervosi, scatenando liti in famiglia.

Ma l'estro creativo che di certo non vi abbandona in questo periodo, vi indirizzerà sulla strada giusta, quella che concretizza i vostri desideri utilizzando un'energia esauribile.

Toro: la Luna nel vostro cielo segue i vostri umori trasgressivi, anche se a volte un po' irrazionali. Emotivi e molto fantasiosi, approfittate della carica mercuriana derivante dal domicilio adiacente per approfondire i contatti amorosi.

Gemelli: se alcuni problemi finanziari vi affliggono significa che avete speso più del dovuto, quindi moderate lo shopping in base a quanto guadagnate.

In amore, potrebbe giungere una splendida notizia capace di cambiare la vostra vita.

Cancro: Marte nel vostro cielo spezza la routine quotidiana in modo energizzante. Dovrete aprirvi di più alle nuove amicizie, intrecciando rapporti che potrebbero essere interessanti soprattutto per la vostra situazione amorosa.

Leone: approfondite molto le nuove amicizie, che potrebbero essere necessarie e redditizie per concretizzare i vostri progetti lavorativi.

In amore, l'influsso uraniano si fa sentire e preme per smuovervi da uno stallo sentimentale in cui siete appantanati.

Vergine: il vostro ottimismo colorerà le vostre giornate e vi distinguerete per la vostra calma mentale e la serenità. Urano dal cielo astrologico del Toro vi conferisce grande determinazione e andrete dritti in fondo al nocciolo della questione pur di vedere attuati i vostri desideri.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Saturno vi richiama all'ordine e vi sentite piuttosto sotto pressione, come schiacciati da una sensazione opprimente che non vi fa vivere con serenità sia l'amore che le opportunità lavorative.

A breve l'astro saturniano vi metterà davanti una scelta che voi dovrete affrontare con coraggio.

Scorpione: approfittate di una pausa rigenerante prima di intraprendere un lavoro che vi garantirà cospicui guadagni. Saturno vi garantisce splendide aspettative professionali, quindi ricaricate le batterie, i vostri sacrifici saranno premiati.

Sagittario: si riscontra in voi amici del Sagittario una certa insoddisfazione dovuta a una difficoltà di adattamento nella società.

Analizzate bene da cosa possa derivare questa sensazione, forse potrebbe ricollegarsi a un rifiuto nel rispondere ai doveri coniugali tra le mura domestiche, mentre vorreste essere più aperti alle avventure.

Capricorno: l'incrocio energetico tra Saturno e Luna vi spinge a cercare un amore maturo e solido, non più frivolo e leggero. State accumulando molta energia da Urano che insieme a Plutone vi rende molto convincenti, ma non cercate a tutti i costi di costringere gli altri a seguire il vostro stile di vita.

Acquario: attendete con fiducia la Luna nel vostro domicilio. Manca poco e vi garantirà l'entrata di una persona nella vostra vita. Nel frattempo, socializzate e approfondite le comunicazioni amichevoli, con slancio e socievolezza.

Pesci: anche se gli impegni lavorativi vi coinvolgono completamente, ritagliate un po' di tempo per approfondire maggiormente gli affetti, potrete vivere splendide emozioni in famiglia o con la persona amata.