Ci avviciniamo sempre di più alla fine di questo primo mese estivo, la giornata di domani si rivelerà vantaggiosa per l'Acquario, che sta vivendo un momento estremamente positivo dal punto di vista fisico e per la Bilancia, per la quale è in atto un recupero su tutti i fronti. Per l'Ariete, al contrario, giugno potrebbe concludersi in maniera faticosa, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute per tutti i segni dello zodiaco delle giornata di venerdì 28 giugno 2019.

Pubblicità

Pubblicità

Previsioni astrologiche del giorno 28 giugno 2019, segno per segno

Ariete: sarà una giornata di alti e bassi per il segno, in amore si potranno ottenere maggiori conferme. I sentimenti potranno essere vissuti con tranquillità e i single potrebbero fare nuove conoscenze, soprattutto durante il week end. Momento sottotono per quanto riguarda il lavoro, nonostante l’impegno degli ultimi giorni, le soddisfazioni non sono ancora arrivate, questo genererà malumore e nervosismo.

Pubblicità

Toro: continua un momento di positività per il segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Quella di venerdì 28 giugno sarà una giornata vantaggiosa per gli affari, la mole di lavoro è grande, ma le soddisfazioni non tardano ad arrivare. Giornata invece sottotono per quanto riguarda i sentimenti, all’interno del rapporto di coppia potrebbero nascere litigi ed incomprensioni.

Gemelli: durante le ultime giornate di giugno l’amore ricoprirà un ruolo centrale per il segno, sarà un momento positivo per le relazioni, ma anche per i single alla ricerca dell’anima gemella.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Per quanto riguarda invece l’ambito lavorativo è un momento di stallo, non ci sono progressi, ma neanche regressioni.

Cancro: queste ultime due giornate della settimana e del mese si riveleranno interessanti per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative, qualcuno potrebbe ottenere un nuovo incarico. Le responsabilità aumenteranno, così come anche gli impegni, ma le soddisfazioni non mancheranno. Le prime giornate del mese di luglio 2019 si riveleranno positive per il Cancro, che potrà dedicarsi maggiormente ai sentimenti.

Leone: è un momento astrale vantaggioso per il segno, gli astri favoriscono coloro i quali desiderano iniziare nuovi progetti, che siamo questi di natura professionale o sentimentale.

Durante il fine settimana avrete una grande energia e prediligerete una compagnia leggera e spensierata per trascorrere le vostre giornate. I single potrebbero fare incontri interessanti per il futuro.

Vergine: il mese di giugno si conclude in modo faticoso per il segno, per fortuna con l’inizio del nuovo mese inizia un momento di recupero che coinvolgerà sia le questioni lavorative che l’amore. Durante la giornata di venerdì 28 giugno potreste sentirvi insoddisfatti e di cattivo umore, qualcuno potrebbe accusare lievi fastidi fisici ed un calo di energie.

Pubblicità

Bilancia: la giornata di venerdì rappresenterà un momento di recupero per il segno, sia in ambito lavorativo, dove nelle giornate precedenti avete accumulato stress e nervosismo e sia in ambito sentimentale. Sarà possibile risolvere le controversie e godersi un week end spensierato e sereno.

Scorpione: durante le ultime giornate del mese il segno risentirà di un calo di energie. Durante le prossime giornate vi sentirete spossati e fuori forma. Il consiglio degli astri è di fare solo lo stretto indispensabile e rimandare tutto il resto all’inizio del mese di luglio 2019.

Pubblicità

Sagittario: il mese di giugno 2019 si conclude nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno zodiacale. Durante le prossime giornate godrete di una grande energia che vi consentirà di recuperare tanto in ambito professionale quanto in ambito sentimentale. In ambito lavorativo qualcuno vedrà riconosciute le proprie abilità e riceverà un premio per il proprio operato. In ambito sentimentale si ritrova l’armonia e la complicità con il partner. Fine settimana interessante per i singoli alla ricerca di nuovi incontri.

Capricorno: quella di venerdì 28 giugno sarà una giornata particolarmente sottotono dal punto di vista sentimentale. Soprattutto per le coppie sarà un momento di agitazione, litigi e discussioni nasceranno con il partner e in famiglia, siate cauti, meglio non perdere la calma.

Acquario: momento estremamente vantaggioso per il fisico, le energie non mancano così come la voglia di fare. Nella giornata di domani però delle problematiche di tipo finanziario potrebbero mettervi agitazione e creare discussioni anche all’interno dell’ambito sentimentale.

Pesci: le ultime giornate di giugno si riveleranno controproducenti per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. State vivendo un momento di forte insoddisfazione, qualcuno potrebbe desiderare maggiori attenzioni da parte del partner. Attenzione a non trasformare questo senso di vuoto in trasgressione, lanciandovi tra le braccia di qualcun altro.